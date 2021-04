Tras 12 nominaciones al Oscar, Diane Warren espera ganar

Por una docena de razones y más, Diane Warren estaría encantada de ganar el Oscar a la mejor canción original por su trabajo para la película La vita davanti a sé (La vida ante sí, o en inglés The Life Ahead) protagonizada por Sophia Loren, una candidatura que comparte con la estrella pop itailana Laura Pausini.

Un trofeo por Io Sí¬ sería el primero para Warren luego de 11 nominaciones.

Sí, sería genial ganar. Sería (grosería) increíble, dijo Warren. Me siento como un equipo que ha ido a la Serie Mundial durante décadas y décadas, y nunca gana.

El triunfo sería especialmente dulce para la veterana compositora cuya primera candidatura al Oscar fue en 1988 por la comedia romántica Mannequin ("Me enamoré de un maniquí"). La ceremonia de los Premios de la Academia, originalmente programada para febrero y retrasada debido a la pandemia, se transmitirá el 25 de abril, el día del cumpleaños de su difunto padre David Warren, en una coincidencia que considera genial.

Él creía tanto en mí que me llevaba a las editoras musicales cuando tenía 14 o 15 años, dijo Warren. Mi mamá le decía: ˜¿Por qué lo haces? ¿Por qué la animas? Ella no puede ganarse la vida con eso™.

Warren, quien creció en Los íngeles, dijo que su padre respondía: Tiene talento. Ella realmente quiere esto.

Sus dones y empuje la llevaron al éxito en una variedad de géneros de música pop y en el cine, con nominaciones anteriores al Oscar por canciones que incluyen I Don™t Want to Miss a Thing de Aerosmith, incluida en la película Armageddon de 1998. Fue un tema exitoso, al igual que otros de Warren como If I Could Turn Back Time de Cher. También ha trabajado con Beyoncé, Justin Bieber y Adele, entre otras luminarias.

Es una adicta confesa al trabajo que normalmente escribe en solitario, pero se unió a Common para la canción nominada al Oscar de 2019 Stand Up for Something de Marshall, una película biográfica sobre el difunto juez de la Corte Suprema estadounidense Thurgood Marshall.

La vita davanti a sé la llevó a una nueva forma de colaboración. Warren había escrito la música y la letra de la canción cuando el director Edoardo Ponti, hijo de Loren, se dio cuenta de que la película en italiano necesitaba un tema en su mismo idioma. Pausini fue contratada para la tarea y comparte con ella nominación al Oscar.

La música y letra de Warren son increíbles, dijo Pausini, quien grabó Io Sí¬ para la película. La canción y la cinta comparten el mismo mensaje, y ese es el objetivo.

En La vita davanti a sé, Loren interpreta a la anciana Madame Rosa, una exprostituta y sobreviviente del Holocausto que ayuda a las trabajadoras sexuales acogiendo a sus hijos. A regañadientes, agrega a un joven senegalés huérfano y rudo de la calle conocido como Momo a su pequeña prole, y el dúo pasa gradualmente de la desconfianza al amor. El impresionante debutante Ibrahima Gueye, él mismo un inmigrante senegalés en Italia, interpreta al niño.

La tercera adaptación cinematográfica de la novela de Romain Gary de 1975 La vida ante sí es una historia desgarradora y tierna de quienes viven al margen de la sociedad y en gran medida son invisibles para ella, y esto motivó el enfoque de Warren para la canción.

Lo primero que se me ocurrió, sentada al piano, fue: ˜Quiero que sepas que eres visto™", dijo, interpretando un breve verso a capella. Es tan simple pero tan profundo, porque todos queremos que nos vean.

La canción se convirtió en parte integral de la película, y su versión en italiano puede escucharse en la última escena. Gustosamente, Ponti le da crédito a Warren, quien se acercó a él en 2019 antes de que comenzara a rodar el filme con su legendaria madre.

Ni siquiera había considerado incluir una canción en la película, dijo el director. Ella había conseguido el guion y algo conectó con ella. Así que cuando algo conecta con Diane Warren, uno simplemente dice: ˜Absolutamente, me encantaría una canción en mi película™ porque Diane Warren es una gran artista.

Cuando Warren fue a su casa en el área de Los íngeles a principios del año pasado para presentarle su creación, tenía un yeso por un accidente doméstico, recordó Ponti, también escritor y director de teatro.

Con su mano rota y su guitarra, interpretó la canción en mi sala de estar, dijo, recordándolo como un día muy brillante en la experiencia de hacer realidad una película.

Es un cliché, pero para Warren el sólo hecho de ser nominada es un verdadero honor. De las muchas canciones que se incluyen en las películas que se estrenan cada año, dijo, sólo cinco son seleccionadas por la rama musical de la academia con los mejores compositores del planeta, los mejores letristas, lo mejor de lo mejor de lo mejor.

Otra contendiente es Speak Now de One Night in Miami... ("Una noche en Miami..."), escrita por el nominado a mejor actor de reparto Leslie Odom Jr. y Sam Ashworth.

Pase lo que pase en los Oscar, Warren cree que Io Sí¬ está destinada a ser una canción perenne que otros querrán interpretar. Le ha sucedido con bastante frecuencia, pero está lejos de cansarse de la influencia de su trabajo.

Me siento en mi pequeña habitación sola (a escribir), y de alguna manera la canción toca a la gente y la hace llorar y la hace sentir algo, dijo. Siempre es asombroso.