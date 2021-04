Primer viaje de Harris sería a México y Guatemala

en conseguir que el Congreso apruebe un plan de infraestructura de 2 billones de dólares.

En marzo, un número récord de niños no acompañados intentaron cruzar la frontera sur, y la Patrulla Fronteriza tuvo casi 170.000 encuentros en general con migrantes allí, su mayor número en dos décadas. A consecuencia de ello, los centros de detención a cargo de aduanas y de la Patrulla Fronteriza están abrumados, y el gobierno de Biden se apresuró a abrir en las últimas semanas instalaciones de emergencia para niños y familias a lo largo de la frontera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden está enfocado en las soluciones, y señaló que los albergues de emergencia son un indicio de avance.

Sin embargo, según una encuesta de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos efectuada este mes, 40% de los estadounidenses desaprueba la manera en que Biden ha abordado el asunto de los niños que llegan sin sus padres a la frontera sur, en comparación con apenas 24% que lo aprueba. El 35% de los encuestados no se manifestaron a favor ni en contra.

Harris, por su parte, enfrenta sus propios desafíos para atender un problema que por mucho tiempo no ha sido posible solucionar fácilmente. Se le encargó supervisar las gestiones diplomáticas para abordar los problemas que propician la migración en el llamado Triángulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, lo que incluye exigirles que refuercen la vigilancia en sus fronteras, así como el desarrollo y la implementación de una estrategia a largo plazo que atienda las causas de la migración procedente de esas naciones.

Aunque Harris ya estableció una relación de trabajo con los mandatarios de México y Guatemala, no lo ha hecho con los de Honduras y El Salvador, que están implicados en escándalos de corrupción. El presidente salvadoreño Nayib Bukele desairó recientemente al enviado de Estados Unidos para la región después de que funcionarios estadounidenses lo criticaran por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, antes de su reunión del miércoles con los expertos regionales, Harris dejó entrever que está consciente del desafío y señaló que tomará tiempo resolver los problemas de la región.

Tenemos que dilucidar cómo evaluar nuestro impacto, dijo la vicepresidenta. Obviamente no será de la noche a la mañana.

El trabajo que tenemos que hacer va a requerir un compromiso continuo, que lo institucionalicemos con nuestros socios, y eso incluye una estrategia a largo plazo en la región, señaló Harris.

Llevará algún tiempo ver los beneficios de ese trabajo, pero valdrá la pena, agregó.

___

La periodista de The Associated Press Lisa Mascaro contribuyó a este despacho.