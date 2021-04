Renuncia policía que mató a hombre negro en Minnesota

La policía blanca que mató a tiros a un hombre negro en un suburbio de Minneapolis y el jefe de la policía de esa localidad renunciaron el martes, lo que el alcalde local calificó como medidas conducentes a la reconciliación tras dos noches de protestas y disturbios.

La oficial Kim Potter y el jefe policial Tim Gannon renunciaron dos días después de la muerte de Daunte Wright, de 20 años, en la localidad de Brooklyn Center. Potter, quien llevaba 26 años en la fuerza, estaba en licencia administrativa tras el suceso que agravó las tensiones en un área ya nerviosa en medio del juicio a cuatro policías acusados por la muerte el año pasado de George Floyd, quien también era negro.

Gannon ha declarado que al parecer Potter disparó su arma real por error y que lo que ella intentaba hacer era disparar su pistola paralizante, o Taser. En el video del suceso se le escucha gritando ¡Taser! ¡Taser!.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, dijo que apreciaba que Potter haya entregado su renuncia pero que él no se la había pedido. Añadió que ignoraba si ella decidió hacerlo por pensar que sería despedida. Afirmó que alberga esperanzas de que la renuncia traiga algo de calma a la comunidad pero que aun así seguirá bregando para que se haga cabal justicia.

Eso es lo que seguiremos tratando de lograr, aseveró Elliott. Tenemos que asegurarnos de que se haga justicia, eso es lo que merece Daunte Wright, eso es lo que merece su familia.

Añadió que la jefatura policial intentará trabajar con líderes comunitarios y con los manifestantes, quien denuncian que Wright fue llamado por los policías por el simple hecho de ser negro.

Esperamos poder voltear la página, tengo confianza en ello ahora, aseveró.

Wright fue baleado en momentos en que los policías trataban de arrestarlo en base a una orden de detención pendiente.

¡Te doy con el Taser! ¡Te doy con el Taser!, grita la oficial en el video tomado por la cámara corporal. Cuando Wright se zafa de los policías y regresa a su vehículo, la policía le dispara.

Seguidamente el vehículo sale a toda prisa y se escucha a la agente exclamando ¡Ay cara....! ¡Le disparé!.

Potter redactó una carta de renuncia de un solo párrafo: Me ha encantado cada minuto ser una oficial de policía y he servido a esta comunidad lo mejor que pude, pero creo que es del mejor interés de esta comunidad, del departamento y de mis camaradas en la fuerza que yo renuncie inmediatamente.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Stephen Groves en Sioux Falls, Dakota del Sur y Tim Sullivan.

___

Mohamed Ibrahim participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.