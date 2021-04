Turquía niega desaire a la presidenta de la Comisión Europea

Turquía rechazó el jueves haber desairado a una de las ejecutivas más poderosas de la Unión Europea debido a su género, insistiendo en que aplicó el protocolo de la UE durante una reunión en el palacio presidencial turco.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, jefe del Consejo Europeo, visitaron Turquía el martes para conversar con el presidente Recep Tayyip Erdogan, centrándose en las relaciones UE-Turquía. Cuando los invitados ingresaron a una gran sala para dialogar con Erdogan, sólo había dos sillas para los tres líderes frente a las banderas turca y europea.

Michel y Erdogan se sentaron en las sillas mientras Von der Leyen los miró a ambos y expresó su asombro con un ehm y un gesto de decepción. La funcionaria al final se sentó en un gran sofá beige, lejos de sus homólogos masculinos.

Las imágenes generaron intensas críticas en las redes sociales y acusaciones de discriminación de género.

¡El lugar de una mujer es en la mesa de toma de decisiones!, escribió Evelyn Regner, presidenta del comité de derechos de la mujer en el Parlamento Europeo, mientras que otros legisladores criticaron a Michel por permitir que Von der Leyen fuera humillada.

El incidente ocurrió unas semanas después de que Erdogan sacara a Turquía de una convención europea destinada a combatir la violencia contra las mujeres. Durante su visita a Ankara, Von der Leyen pidió a Erdogan que revocara su decisión de retirarse del Convenio de Estambul firmado en 2011.

El jueves, el canciller turco Mevlut Cavusoglu dijo que Turquía había sido objeto de críticas extremadamente injustas por el supuesto desaire a Von der Leyen.

Cavusoglu insistió en que los funcionarios turcos y de la UE a cargo del protocolo tuvieron reuniones antes de la visita. En otras palabras, tal disposición de los asientos se realizó de acuerdo con las sugerencias de la UE. Punto, dijo.

El ministro turco añadió que se sentía obligado a culpar públicamente a la UE tras las acusaciones contra Turquía incluso de los niveles más altos de la UE.

Ante una avalancha de preguntas relacionadas con el incidente por segundo día consecutivo, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, no comentó sobre las declaraciones en Ankara y trató de quitarle importancia al tema.

Si uno ve las declaraciones de la presidenta, lo que puso en su cuenta de Twitter, etc., se verá que no hay mención de este suceso, dijo Mamer. No exageremos la importancia que le dimos a este suceso. Nos aseguraremos de que las cosas se aclaren para que las misiones futuras sigan adelante de acuerdo con una percepción común de las medidas del protocolo.

Un día antes, Mamer dijo que Von der Leyen estaba sorprendida por el arreglo y que debió sentarse junto a Michel y Erdogan.

Michel tardó en reaccionar y el miércoles por la noche atribuyó lo sucedido a la estricta interpretación de los servicios turcos de las reglas del protocolo.

El jefe del Consejo Europeo lamentó el trato diferenciado, incluso disminuido que se le dio a la funcionaria y dijo que las fotografías de la reunión dan la impresión de ser indiferente a la situación. Nada podría estar más lejos de la verdad, dijo.

Al darnos cuenta de la naturaleza lamentable de la situación, decidimos no empeorar las cosas creando una escena, agregó.

___

Samuel Petrequin en Bruselas contribuyó a esta historia.