Combate al antisemitismo pasa a las redes sociales

Alarmados por el auge del antisemitismo durante la pandemia, además de estudios según los cuales las generaciones más jóvenes carecen de conocimientos elementales sobre el genocidio nazi, los sobrevivientes del Holocausto acuden a las redes sociales para explicar cómo el discurso de odio racial allana el camino hacia el asesinato en masa.

Con breves mensajes de video en que relatan sus historias, los participantes del movimiento #ItStartedWithWords (comenzó con palabras) quieren demostrar cómo los nazis lanzaron una campaña insidiosa para deshumanizar y marginar a los judíos años antes de crear los campos de exterminio donde se practicaba el asesinato en escala industrial.

El jueves se publicaron seis videos individuales y una recopilación en Facebook, Instagram y Twitter, a los que seguirán un video por semana. Cada uno incluye un link a una página de internet con más testimonios y material pedagógico.

No somos muchos los que alzamos la voz, somos pocos en número, pero nuestras voces se escuchan, dijo Sidney Zoltak, un sobreviviente polaco de 89 años, a The Associated Press en entrevista telefónica desde Montreal.

No venimos a contarles historias que leímos o escuchamos: hablamos de hechos, lo que nos sucedió a nosotros y nuestros vecinos y nuestras comunidades. Y yo creo que es la manera más fuerte posible.

Apenas llegaron al poder en Alemania en 1933, los líderes nazis se abocaron a cumplir su promesa de arianizar el país, segregando y marginando la población judía.

El gobierno nazi alentó el boicot a las tiendas judías, cuyos escaparates pintarrajeaba con la Estrella de David o la palabra Jude, judío. Los carteles y películas de propaganda presentaban a los judíos como alimañas, los comparaban con ratas e insectos, mientras el régimen aprobaba leyes para limitar la vida de los judíos en todos los aspectos.

La campaña de recordación, iniciada en coincidencia con el Día de Recordación del Holocausto en Israel, fue organizada por la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania con sede en Nueva York, que negocia indemnizaciones para las víctimas. Tiene el respaldo de las Naciones Unidas y muchas organizaciones.