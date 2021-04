Enviado de Biden visita El Salvador para hablar de migración

El Enviado Especial del Departamento de Estado estadounidense, Ricardo Zúñiga, llegó el miércoles a El Salvador para discutir los esfuerzos conjuntos e integrales de ambos países para abordar las causas principales de la migración irregular desde y a través de la región, pero no logró reunirse con el presidente Nayib Bukele, segun la embajada estadounidense.

"El enviado especial Zúñiga esperaba reunirse con el presidente Bukele durante la visita a El Salvador y se solicitó una reunión, dijo al periódico El Diario de Hoy el jefe de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, Matt Boland. Boland añadió que esperan que se presente una nueva oportunidad en el futuro.

Zúñiga se reunió con la canciller salvadoreña, según informó la embajada en su cuenta oficial de Twitter. EEUU y El Salvador gozan una fuerte relación y hoy más que nunca es clave el trabajo conjunto para enfrentar los retos de la región. El enviado Zúñiga se reunió con la canciller Alexandra Hill Tinoco para coordinar esfuerzos para reducir la migración irregular y abordar las causas que las generan, señaló el tuit.

La Casa Presidencial no respondió a preguntas de The Associated Press sobre si Bukele rechazó reunirse con el enviado de Biden.

En las primeras horas de su visita de dos días, Zúñiga se reunió con funcionarios que conforman el Grupo Anticorrupción, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, y el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora. Más tarde visitó la sede la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), donde habló en privado con el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta y el Fiscal General de la República, Raúl Melara.

En una declaración a la prensa, Zúñiga dijo que llegó a El Salvador para mostrar el apoyo y compromiso del gobierno de Estados Unidos con Centroamérica y el compromiso con los esfuerzos para mejorar las condiciones para los centroamericanos a fin de que no tengan que emigrar de forma irregular.

Zúñiga recordó también que el gobierno del presidente Joe Biden ha dejado claro que la lucha contra la corrupción es fundamental para apoyar a los países de Centroamérica. Indicó que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatirla.

Aplaudimos al presidente por tomar el tema de la corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete a la CICIES para la auditoría de los fondos de la pandemia, afirmó.

Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios salvadoreños para abordar los restos de la región, como la migración irregular, la corrupción y la impunidad, la gobernanza, el respeto a de los derechos humanos, las oportunidades económicas y la seguridad", señaló.

Zúñiga anunció que Estados Unidos contribuirá con dos millones de dólares para fortalecer el trabajo de la CICIES en el 2021.

El diplomático tenía previsto reunirse con miembros del gabinete de seguridad y representantes de organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de los migrantes.

La visita de Zúñiga coincidió con una conversación telefónica que sostuvo el miércoles el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien está encargada de atender los asuntos migratorios en Centroamérica.

Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter López Obrador al hacer referencia al diálogo con Harris.

López Obrador y Harris coincidieron en la urgencia de implementar programas de ayuda humanitaria de emergencia en la región del Triángulo Norte, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador, y acordaron fortalecer los mecanismos binacionales para compartir inteligencia y combatir las redes transnacionales de traficantes de personas, agrega el escrito.

Entre enero y marzo se dio un vertiginoso incremento del ingreso de migrantes irregulares, en su mayoría centroamericanos, a México que alcanzó las 31.492 personas, de los cuales más del 10% eran menores de edad y muchos de ellos sin acompañantes.

La llamada telefónica se da a más de un mes del encuentro virtual que sostuvo López Obrador con su par estadounidense, Joe Biden, que marcó un cambio de política y discurso de la Casa Blanca hacia México. En esa oportunidad Biden se mostró dispuesto a mejorar las relaciones.