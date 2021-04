Noroeste de Colombia está al límite por casos de COVID-19

Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia y el departamento de Antioquia, al noroeste del país, se encuentra al límite en su sistema de salud debido al aumento de casos de COVID-19 en los últimos días, lo que ha obligado a las autoridades a extremar medidas.

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) escasean en el departamento: de las 1.307 camas disponibles, 1.234 están ocupadas (94%), informó el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, el miércoles ante la prensa.

Estamos con cifras superiores a 150 pacientes diarios que están necesitando camas¦ es necesario salvar vidas trasladando pacientes a otros departamentos, agregó.

La situación es crítica en Medellín, la capital de Antioquia y segunda ciudad más importante del país. El personero William Vivas, veedor de los derechos de los ciudadanos, advirtió que por primera vez durante la pandemia hay un colapso en el sistema de salud de la ciudad.

Hay 122 personas pendientes de ubicación en camas UCI. Están esperando en emergencias, han recurrido a los centros hospitalarios que no tienen espacio para atenderlos, dijo Vivas a The Associated Press.

Varios hospitales de Medellín se han declarado en estado de emergencia hospitalaria. Los dos Hospitales de San Vicente Fundación advirtieron que no podrán recibir a más pacientes hasta tanto haya mayor disponibilidad de camas, tras haber ampliado al máximo su capacidad.

El panorama es trágico¦ Las camas UCI están siendo desbordadas por la cantidad de personas que están requiriendo. Esto conlleva que personas que van a acudir a los hospitales y que podrían tener una posibilidad de una UCI, no la van a tener por una simple imposibilidad material de atenderlos, advirtió el miércoles ante la prensa Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, que declaró la emergencia.

Medellín ha triplicado su capacidad instalada. Al inicio de la pandemia hace un año tenía 300 camas UCI y actualmente cuenta con 941 camas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín el nivel de ocupación de las UCI es del 97,6%.

Semana Santa ha creado gran presión. Muchos llegaron contagiados de sus viajes. Para evitar el colapso del sistema de salud hoy se abrirán 30 UCI, 34 UCRI y 160 de hospitalización, indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el miércoles en Twitter.

La presión sobre el sistema de salud continuará al límite al menos por dos semanas más, según el gobernador, por lo que a partir del jueves habrá toques de queda continuos desde las las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 12 de abril en gran parte del departamento.

En otras ciudades de Colombia como Santa Marta y Barranquilla, en el Caribe, los niveles de ocupación de UCI han aumentado en los últimos días. Mientras que Bogotá, la capital del país, declaró alerta naranja y cuarentena desde las cero horas del sábado 10 de abril hasta las 4 de la madrugada del 13 de abril, para controlar el aumento de contagios y prevenir el lleno total de sus hospitales.

Colombia superó los 2,4 millones de contagios por COVID-19 y las 64.000 muertes, según el Ministerio de Salud. Además, ha aplicado 2,5 millones de vacunas, de los 61 millones de dosis que adquirió para proveer gratuitamente a su población.