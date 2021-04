Televisora iraní admite ataque a un barco iraní en Mar Rojo

Un carguero iraní que se cree servía de base a la Guardia Revolucionaria y que llevaba años anclado en el Mar Rojo cerca de Yemen ha sido atacado, según admitió el miércoles la televisora estatal iraní.

La cadena, que citaba a medios extranjeros, es el primer comentario iraní sobre el misterioso incidente en el MV Saviz. La presencia continuada del buque en la zona, criticada en varias ocasiones por Arabia Saudí, ha coincidido con las acusaciones de expertos de Naciones Unidas y Occidente de que Irán ha prestado armas y apoyo a lo rebeldes hutíes en la guerra en Yemen.

Irán había dicho antes que el barco asistía a los esfuerzos contra la piratería en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb, un paso crucial para el tráfico marítimo internacional.

Un presentador de la televisora estatal iraní citó una historia publicada el miércoles en The New York Times, que citaba a una fuente anónima en Estados Unidos e indicaba que Israel había advertido a Estados Unidos sobre un ataque planeado al barco. Autoridades israelíes declinaron hacer comentarios sobre el incidente a peticiones de The Associated Press el martes.

La agencia semioficial iraní Tasnim, que se cree es cercana a la Guardia Revolucionaria, reportó el ataque el martes por la noche y dijo que explosivos colocados en el casco del Saviz habían estallado. No atribuyó el ataque a nadie dijo que probablemente las autoridades iraníes darían más información en los próximos días.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos dijo en un comunicado que estaba al tanto de los reportes en medios sobre un incidente que implicó al Saviz en el Mar Rojo.

Podemos confirmar que ninguna fuerza estadounidense participó en el incidente, dijo el mando. No tenemos información adicional que proporcionar.

El Saviz, propiedad de la compañía vinculada con el estado Islamic Republic of Iran Shipping Lines, llegó al Mar Rojo a finales de 2016, según datos de monitoreo de barcos. Desde entonces se ha mantenido ante el archipiélago de Dahlak, una cadena de islas cerca de la costa de la nación africana de Eritrea. Hace poco recibió suministros y una tripulación de refresco desde barcos iraníes.

Documentación del Ejército saudí a la que tuvo acceso The Associated Press mostraba hombres en el barco vestidos de camuflaje y con overoles de estilo militar, así como botes pequeños capaces de llevar mercancías a la costa yemení. Esos documentos incluían imágenes que mostraban varias antenas en el barco, que el gobierno saudí describió como inusuales para un carguero comercial, sugiriendo que realizaba vigilancia electrónica.

El Washington Institute for Near-East Policy ha descrito la embarcación como una nave nodriza iraní en la región también lo calificó de base de inteligencia y armería para la Guardia. Los documentos del centro de estudios no explican cómo llegó a esa conclusión, aunque sus analistas suelen tener acceso a fuentes militares israelíes y de otros países del Golfo Pérsico.

___

