Programa de vacunación en México tiene aciertos y problemas

que provean algún tipo de sombra y agua para quienes estén haciendo fila, hasta esta semana al parecer no se había atendido el problema, señaló Morales

No han hecho absolutamente nada¦ no existen lonas, no existe la hidratación, declaró.

En gran medida, la campaña de vacunación refleja tendencias previas en el gobierno de López Obrador, como su molestia frente a las críticas.

López Obrador encargó gran parte de la logística de vacunación a las fuerzas armadas, algo que ha hecho con la mayoría de sus principales proyectos desde que asumió la presidencia a finales de 2018.

El presidente también ha dejado de lado al sector privado, que representa gran parte de la atención médica en México, optando por que el gobierno maneje todo el programa de vacunación a la fecha, aun cuando los hospitales privados o cadenas de farmacias podrían estar mejor equipadas y ubicadas para hacerse cargo de algunas vacunaciones.

López Obrador es un declarado partidario de las grandes soluciones gubernamentales en la mayor parte de la economía, una tendencia que lo ha puesto en conflicto con compañías privadas en los sectores de la energía y la construcción.