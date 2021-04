Jordania: grabación indica que intentaron acallar a príncipe

Una nueva grabación de audio que apareció el martes indica que las autoridades de Jordania intentaron silenciar a un expríncipe heredero por reunirse con críticos internos, pero no menciona una conspiración extranjera para desestabilizar a la monarquía en la cual, según los funcionarios, aparentemente estaba implicado.

Horas después que la grabación apareció en internet, Jordania impuso mordaza a toda la cobertura relacionada con la disputa que afecta al medio hermano del rey, príncipe Hamzah, indicio del nerviosismo creciente de las autoridades acerca de la percepción de la inusual desavenencia pública en los niveles más altos de la familia real.

La grabación circuló después que el palacio y un mediador allegado a Hamzah dijeron que la familia real estaba resolviendo la crisis. No estaba claro cómo afectaría la grabación esas gestiones.

Las voces grabadas aparentemente son las de Hamzah y el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, general Yousef Huneiti, quien le informa al príncipe en su palacio que se le ha impuesto una suerte de arresto domiciliario. Esa reunión aparentemente fue el detonante de la crisis política, la más grave en el reino desde hace varias décadas.

En la grabación, el militar dice que la sanción se debe a que el príncipe se reunió con individuos que empezaron a hablar más de lo debido.

El príncipe, furioso, alza la voz para acusar al general de amenazarlo y decirle que no tiene derecho a dar órdenes a un miembro de la familia real.

¿Usted viene a mí y me dice en mi casa qué hacer y con quién reunirme en mi país y con mi pueblo? ¿Me amenaza usted? ¿Viene a mi casa y me dice que usted y los jefes de seguridad me amenazan? ¿Que no salga de su casa y solo se reúna con su familia y no tuitee?.

¿El mal desempeño del estado es culpa mía? ¿El fracaso es culpa mía? Perdóneme, pero ¿los errores son culpa mía?.

Con voz serena, Huneiti niega que sea una amenaza y dice que le transmite un mensaje de los jefes de inteligencia y seguridad general. Pero Hamzah lo hace callar a los gritos: ¡Vaya a su auto, señor!. Nadie menciona al rey ni una conjura extranjera.

La grabación confirma la descripción del encuentro hecha anteriormente por el príncipe.

Desde hace mucho tiempo se considera a Jordania, que tiene fronteras con Israel, Cisjordania, Siria, Irak y Arabia Saudí, un bastión de estabilidad en una región turbulenta. Estados Unidos y otros aliados han expresado enérgicamente su respaldo al rey, y el canciller saudí, príncipe Faisal bin Farhan, arribó a Jordania el martes para expresar su apoyo, informó la TV estatal saudí.