Haití sigue esperando vacunas anti-COVID en medio de apatía

en medio de un aumento en los contagios en la India.

Cuando haya dosis disponibles, los expertos pronostican que será complicado hacer que lleguen a los brazos de los haitianos.

Primero habrá que convencer a gente como Duperval Germain, un carpintero de 55 años que dice que ni él ni sus hijos se vacunarán. Teme enfermarse si se vacuna y no recibir tratamiento adecuado.

Todos estos jefes de estado que hemos tenido, si se enferman, se van de aquí, expresó. Si yo me enfermo, adónde me voy? Que se guarden sus vacunas. Que las usen donde las necesitan. Haití no necesita vacunas.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico. El reportero de la Associated Press Jamey Keaten colaboró desde Ginebra.