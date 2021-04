Libros de Lee y Morrison entre los textos desafiados de 2020

ecibieron mayor atención el año pasado tras la muerte de George Floyd y las protestas del movimiento Black Lives Matters.

Vimos retrocesos contra los materiales antirracistas, algunos de los cuales fueron vistos como antipolicías, dijo Caldwell-Stone. Siempre digo que la lista de libros desafiados refleja las conversaciones que tienen lugar en todo el país.

La asociación de bibliotecas define un desafío como una queja formal, escrita, presentada en una biblioteca o escuela solicitando el retiro de materiales debido a su contenido o pertinencia. La lista, basada en reportes de prensa y datos proporcionados por bibliotecas, es parte de un reporte anual de la asociación sobre el estado de las bibliotecas estadounidenses. Se publica durante la Semana Nacional de Las Bibliotecas, que termina el sábado.

Algunos libros fueron simplemente criticados, y otros de hecho retirados. En Burbank, California, el pasado noviembre, To Kill a Mockingbird y Of Mice and Men estuvieron entre varias novelas retiradas de las listas escolares de lectura debido a lenguaje racista que según educadores llevó al acoso de estudiantes de minorías. La Coalición Nacional contra la Censura criticó la decisión diciendo que prohibir libros no borra ideas racistas o previene incidentes racistas.