Rapero DMX en terapia intensiva tras sufrir ataque cardiaco

El rapero DMX se encontraba el sábado en la noche en terapia intensiva en el hospital White Plains, indicó quien por mucho tiempo ha sido su abogado, Murray Richman.

Sufrió un ataque cardiaco. Está bastante enfermo, dijo Richman.

El abogado señaló que no podía confirmar los reportes de que DMX, de 50 años, tuvo una sobredosis de drogas y dijo no estar seguro de lo que pudo causar el ataque cardiaco.

Estoy muy triste por esto, extremadamente triste. Él es como un hijo para mí, declaró Richmann. Él es una gran persona, un gran artista, un gran ser humano. Tiene mucho qué ofrecer, mucho qué decir. No es un rapero cualquiera. Es una persona de profundidad enorme.

DMX, cuyo verdadero nombre es Earl Simmons, irrumpió exitosamente en la música rap en 1998 con su primer álbum de estudio, It™s Dark and Hell is Hot, que se estrenó en el lugar número 1 en la lista Billboard 200.

El álbum alcanzó ventas multiplatino gracias a varios éxitos como Ruff Ryders™ Anthem, Get At Me Dog y Stop Being Greedy.

El rapero sacó después cuatro álbumes más que ocuparon los primeros lugares como ...And Then There Was X, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, The Great Depression y Grand Champ. DMX ha producido siete álbumes y ha sido nominado al Grammy tres veces.

Además de su carrera musical, DMX se abrió paso como actor. Fue uno de los personajes principales de la película "Belly de 1998 y actuó en Romeo Must Die un par de años después con Jet Li y la fallecida cantante Aaliyah. DMX y Aaliyah interpretaron en dueto la canción de la película Come Back in One Piece.

El rapero también protagonizó Exit Wounds con Steven Seagal y Cradle 2 the Grave con Li .

A lo largo de los años, DMX ha tenido problemas con el consumo de drogas. El rapero canceló varias presentaciones para ingresar en un centro de rehabilitación en 2019. En un mensaje en Instagram, su equipo dijo que DMX se disculpaba por los espectáculos cancelados y agradeció el continuo apoyo de sus admiradores.

El año pasado, DMX escenificó con Snoop Dogg un duelo en la serie de webcast Verzuz que atrajo más de 500.000 espectadores.

Reportaron los periodistas de The Associated Press Dave Collins, desde Hartford, Connecticut, y Jonathan Landrum Jr., desde Los íngeles.