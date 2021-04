EEUU: Hombre embiste a 2 policías del Capitolio, uno muere

siguen siendo blancos potenciales para actos de violencia.

El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que él y su esposa están desconsolados por el ataque y expresaron sus condolencias a la familia de Evans. Ordenó que las banderas de la Casa Blanca ondearan a media asta.

El choque y los disparos ocurrieron en un retén de seguridad cerca del Capitolio que suele ser utilizado por senadores y personal entre semana, aunque la mayoría se encuentran fuera del edificio debido al feriado de Semana Santa. El ataque se llevó a cabo a unos 90 metros (100 yardas) de la entrada del Capitolio del lado del Senado. Un testigo, el reverendo Patrick Mahoney, dijo que estaba concluyendo una ceremonia por el Viernes Santo cerca de allí cuando escuchó tres disparos.

La región de Washington sigue en vilo casi tres meses después de que una multitud de insurrectos leales al expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales.

