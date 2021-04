King Kong le devuelve algo de brillo a la taquilla

consideró emprender acciones legales antes de llegar a un acuerdo.

Obviamente no nos gustó la forma en que anunciaron lo que estaban haciendo en 2021, y creo que admitirían que no lo manejaron a la perfección, dijo Grode. Pero cuando miras cómo está el mundo, los hechos que todos conocíamos en ese momento, su decisión tuvo mucho sentido.

Uno lo supera rápidamente y vuelve al trabajo, agregó.

Para ayudar a los cines a volver a funcionar, cree Gelfond, están las grandes pantallas que se diferencian lo más posible del sofá. IMAX representó el 14% de la taquilla china de Godzilla vs. Kong. Este fin de semana, la película se presentará en 1.170 pantallas IMAX a nivel mundial. Las funciones en Nueva York y Los íngeles, dijo Gelfond, ya están agotadas, aunque a menor capacidad.

Puede que la taquilla no ruja como antes este fin de semana, pero Godzilla vs. Kong mostrará que le queda algo de poder. Como dijo Grode: En unos años, cuando la gente escriba sobre volver al cine, me sentiré muy orgulloso de que ˜Godzilla vs. Kong™ sea parte de esa historia.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.