Diseñadora de producción es encontrada muerta entre basura

Una diseñadora de producción galardonada con el Emmy, conocida también por ser una acumuladora, apareció muerta bajo una pila de basura en su casa en Nueva York.

Evelyn Sakash, de 66 años, apareció muerta el martes en el piso de su cocina enterrada bajo basura, dijo un vocero de la policía.

Sakash fue hallada por su hermana, quien había contratado personal para que limpiara su casa en la sección de College Point en el distrito de Queens y para que la cuidaran, dijo la policía. La hermana y los limpiadores encontraron a Sakash cerca de las 4:15 p.m. del martes, dijeron.

Sakash era diseñadora de producción y había trabajado en películas como Mermaids ("Sirenas") de 1990 y Still Alice ("Siempre Alice") de 2014. Ganó un Daytime Emmy en 2003 por la serie Between the Lions.

Un reporte por persona desaparecida indica que Sakash fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2020. La oficina forense de la ciudad determinará la causa de su muerte.