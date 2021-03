Ariana Grande se une a "The Voice" como coach

Ariana Grande ocupará este año una de las sillas del concurso de talento The Voice.

La cadena NBC dijo el martes que Grande se unirá como coach al programa galardonado con el premio Emmy para el ciclo que comienza en el otoño boreal de 2021.

Grande estará acompañada por Blake Shelton, Kelly Clarkson y John Legend. La 20ma temporada de The Voice, que se transmite actualmente, incluye a esos tres cantantes junto con Nick Jonas.

¡Me siento tan honrada y emocionada de unirme a la familia de ˜The Voice™! He sido una gran admiradora del programa durante mucho tiempo. Estoy deseosa de estar cara a cara con los increíbles coaches, conocer a estos nuevos artistas y ayudar a llevar su arte al próximo nivel, dijo Grande en un comunicado.

La estrella ganadora del Grammy ha encabezado las listas de popularidad de Billboard desde que lanzó su primer álbum en 2013. Sus éxitos incluyen Positions, Thank U, Next, No Tears Left to Cry, Side to Side, Problem y The Way.

The Voice debutó en 2011 con Shelton, Christina Aguilera, Adam Levine y CeeLo Green como coaches. Otros que han desempeñado este papel son Pharrell Williams, Shakira, Usher, Alicia Keys y Gwen Stefani.