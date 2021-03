Lo nuevo esta semana: Godzilla vs Kong y Concrete Cowboy

La legendaria cantante gospel Mahalia Jackson tiene una muy merecida biografía en una película de Lifetime que se estrena el sábado. Robin Roberts Presents: Mahalia, producida por la presentadora de Good Morning America Robin Roberts, es protagonizada por Danielle Brooks (Orange Is the New Black) como la artista que alcanzó fama internacional. Jackson fue una importante impulsora del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, compartió su voz en numerosas protestas, incluyendo la marcha de 1963 en Washington. El elenco de la película incluye a Joaquina Kalukango, Jason Dirden, Olivia Washington y Rob Demery.

”Lynn Elber