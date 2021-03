Muere el autor galardonado con el Pulitzer Larry McMurtry

Larry McMurtry, el prolífico y popular autor que llevó a los lectores al viejo Oeste estadounidense en su novela galardonada con el Pulitzer Lonesome Dove (Paloma solitaria) y coautor del guion galardonado con el Oscar de Brokeback Mountain (Secreto en la montaña) ha muerto. Tenía 84 años.

Su muerte fue confirmada el viernes por un vocero de su compañía de representación, Liveright. De momento no se dieron más detalles.

McMurtry, quien en sus últimos años había dividido su tiempo entre su pequeña ciudad en Texas, Archer City, y Tucson, Arizona, era dueño de librerías y escribió casi 50 títulos, incluyendo novelas, biografías y colecciones de ensayos.

Varios de los libros de McMurtry se volvieron películas, incluyendo las galardonadas con el Oscar The Last Picture Show (La última película) y Terms of Endearment (La fuerza del cariño). Su épica Lonesome Dove de 1986 galardonada con el Pulitzer, sobre pastores nómadas en las Grandes Llanuras de Texas en la década de 1870, se convirtió en una popular miniserie de televisión protagonizada por Robert Duvall, quien ha citado el proyecto como uno de sus favoritos y ha comparado su papel como el ranger de Texas jubilado Augustus McCrae con actuar en Hamlet.

™Lonesome Dove™ fue un esfuerzo para hacer menos mitológico el mito del Viejo Oeste, dijo McMurtry a The Associated Press en una entrevista de 2014. Pero, agregó, lo van a cambiar para volverlo algo romántico sin importar lo que hagas.

The Last Picture Show, su tercera novela, se volvió clásica con su historia del paso a la edad adulta en un pequeño pueblo de Texas. Él y el director Peter Bogdanovich fueron nominados a un Premio de la Academia por su guion para la película filmada en Archer City, a unos 225 kilómetros (140 millas) al noroeste de Dallas. La adaptación cinematográfica de Terms of Endearment, estrenada en 1983, fue escrita y dirigida por James L. Brooks y recibió el Oscar mejor película, director y guion, con premios para Shirley MacLaine y el actor de reparto Jack Nicholson.

Sentado pensando en la grandeza de Larry McMurtry, tuiteó Brooks el viernes. Uno de los mejores escritores de la historia, recuerdo cuando me preparaba para adaptar ˜Terms™ que me envió su negativa a encumbrarlo. Y el hecho de que trabajara personalmente en la caja registradora de su rara librería, como lo hacía.

McMurtry nació el 3 de junio de 1936 en una familia de rancheros. Estudió en la que actualmente es la Universidad del Norte de Texas en Denton y en la Universidad Rice en Houston y era miembro del departamento de literatura de la Universidad de Stanford.

Escribió su primera novela, Horseman, Pass by a los 25 años en 1961. La novela se convirtió dos años después en la película Hud (El indomable) protagonizada por Paul Newman.

McMurtry abrió su primera librería de segunda mano y títulos raros en 1971 en Washington, D.C., y más adelante abrió otras sucursales en Houston, Dallas y Tucson.

A mediados de 1980, atraído por los precios bajos de las propiedades abrió su librería Booked Up en Archer City. Eventualmente el local en Archer City era el único que le quedaba. Redujo sus locales y la cantidad de libros en un remate, pero a pesar de esto se quedó con unos 200.000 volúmenes.

Tan sólo en su casa en Archer City tenía 28.000 libros. Estoy muy apegado a los libros, los necesito. Necesito estar entre ellos, dijo a AP en 2014.

La prolífica colaboración literaria de McMurtry con Diana Ossana, que los llevó a realizar más de 40 guiones, comenzó cuando ella lo recibió en su casa y lo ayudó a recuperarse tras una cirugía cuádruple de bypass en 1991. La dupla ganó el premio de la Academia a mejor guion por Brokeback Mountain de 2005, basada en un cuento de Annie Proulx sobre dos vaqueros que se enamoran.

Su más reciente novela The Last Kind Words Saloon fue publicada en 2014.

McMurtry se casó con Josephine Ballard en 1959. La pareja tuvo al cantautor James McMurtry, se divorciaron en 1966. En 2011 se casó por segunda ocasión con Faye Kesey, viuda de su viejo amigo Ken Kesey, autor de One Flew Over the Cuckoo™s Nest. Su ceremonia se realizó en la librería de Archer City.

El periodista Hillel Italie contribuyó a este despacho desde Nueva York.