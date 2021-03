100 muertos por COVID-19 en iglesia de barrio hispano de NY

miraban horrorizadas.

Cada vez que vengo aquí, le agradezco a Dios porque me dejó a mi mamá, dijo la hija, Melani Morocho.

La familia se siente agradecida de poder ir a la iglesia con otros que perdieron a seres queridos.

Su padre nos dejó un gran vacío, señaló Quizhpi. Pero estamos igual felices, contentos porque tenemos otra oportunidad de vivir y apegarnos a Dios.

___

La cobertura de noticias religiosas de la Associated Press recibe apoyo del Lilly Endowment a través de The Conversation U.S. La AP es la única responsable del contenido.