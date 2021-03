Buque atascado en Canal de Suez afecta a navegación mundial

Un inmenso buque carguero que quedó atascado en el Canal de Suez, en Egipto, afectaba la navegación mundial el jueves, ya que al menos otras 150 embarcaciones aguardaban a que se despejara el paso marítimo para poder cruzar, informaron las autoridades.

El Ever Given, un buque con bandera panameña que traslada contenedores entre Asia y Europa, quedó atascado el martes en el estrecho canal artificial que divide a ífrica continental de la Península del Sinaí. Desde entonces, los intentos de liberar la embarcación con la ayuda de dragas, excavaciones y la marea alta han resultado infructuosos.

En un indicio de los problemas provocados por el bloqueo, la compañía japonesa propietaria del barco publicó una disculpa por escrito.

Estamos decididos a seguir trabajando duro para resolver esta situación lo más rápido posible, indicó Shoei Kisen Kaisha Ltd. Nos gustaría disculparnos con todas las partes afectadas por este incidente, incluidos los barcos que viajan y tienen previsto viajar por el Canal de Suez.

Las autoridades reanudaron el jueves por la mañana las operaciones para liberar al barco tras un receso por la noche, según un funcionario del canal egipcio. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, dijo que los trabajadores confiaban en que no hiciera falta descargar los contenedores del buque, algo que tomaría días.

Hasta el momento, las dragas han intentado quitar el sedimento que rodea a la enorme embarcación. Los barcos remolcadores han empujado el buque para tratar de generar algo de impulso. Desde la orilla, al menos una retroexcavadora cavó pozos en las cuencas arenosas del canal, lo que deja entrever que la proa del barco pudo haberse incrustado en el lateral.

Sin embargo, imágenes por satélite tomadas el jueves por Planet Labs Inc. analizadas por The Associated Press mostraban que el barco seguía encallado en la misma posición.

La navegación seguirá paralizada hasta reflotar el barco, dijo el teniente general Osama Rabei, responsable de la autoridad del canal. Un equipo de Boskalis, una firma holandesa especializada en reflotar buques, llegó al lugar el jueves, aunque uno de los directivos de la compañía advirtió que retirar el barco podría tomar entre días y semanas.

Es, por decirlo de alguna manera, una ballena muy pesada en la playa, dijo el miércoles por la noche el presidente de Boskalis, Peter Berdowski, al programa holandés Nieuwuur. Con el peso que tiene ahora, en realidad no se puede tirar para liberar el barco. Olvídense de ello.

Bernhard Schulte Shipmanagement, la compañía que maneja al Ever Given, dijo que los 25 miembros de la tripulación están a salvo. Todos los tripulantes procedían de India, según Shoei Kisen Kaisha.

Al momento del incidente, alrededor de las 7:45 de la mañana del martes, había dos pilotos de la autoridad del canal a bordo de la embarcación para intentar guiarla por el estrecho, señaló Bernhard Schulte Shipmanagement.

Leth Agencies, proveedor de servicios del canal, dijo que al menos 150 barcos esperan a que se retire al Ever Given, incluyendo buques que se ubican actualmente cerca de Puerto Saíd, en el Mediterráneo, del Puerto de Suez, en el Mar Rojo, y aquellos que ya ingresaron al sistema del canal en el Gran Lago Amargo.

Los buques cargueros que se encuentran detrás del Ever Given dentro del canal darán marcha atrás hacia el Puerto de Suez para despejar el canal, indicó Leth Agencies. Las autoridades esperan hacer lo mismo con el Ever Given una vez que quede liberado.

Evergreen Marine Corp., una enorme compañía naviera con sede en Taiwán y responsable de las operaciones del barco, dijo en un comunicado que el Ever Given resultó afectado por los fuertes vientos a su ingreso al canal desde el Mar Rojo, pero que no perdió ninguno de sus contenedores.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos írabes Unidos. Los periodistas de Associated Press Mari Yamaguchi en Tokio, Isabel DeBre en Dubái y Mike Corder, en La Haya, Holanda, contribuyeron a este despacho.