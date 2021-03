Discos de Armstrong, Jackson y Nas a Registro de Grabaciones

El álbum de Janet Jackson con conciencia social Rhythm Nation 1814, el disco de jazz de Louis Armstrong When the Saints Go Marching In y el debut de Nas Illmatic están entre los 25 títulos incorporados al Registro Nacional de Grabaciones.

La Biblioteca del Congreso estadounidense anunció el miércoles que Lady Marmalade de Labelle y Celebration de Kool & the Gang están entre las canciones seleccionadas para su preservación. La biblioteca también eligió títulos memorables como The Rainbow Connection de la Rana René.

La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, dijo que este año recibieron unas 900 nominaciones del público para el registro.

El Registro Nacional de la Grabación preservará nuestra historia a través de estas vibrantes grabaciones de música y voces que han reflejado nuestra humanidad y moldeado nuestra cultura en los últimos 143 años, dijo Hayden en un comunicado.

La biblioteca elige títulos para su preservación según su relevancia histórica y cultural para el paisaje sonoro estadounidense. Los títulos deben tener al menos 10 años.

El registro agregará la transmisión de radio de la víspera de Navidad de 1941 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill luego del ataque japonés en Pearl Harbor.

Otros en la lista son el tema principal de la telenovela The Guiding Light, el sencillo de Connie Smith Once a Day y el álbum de Albert King Born Under a Bad Sign.

También irá al registro la detallada narración de radio de Phil Rizzuto del jonrón de Roger Maris que rompió el récord previo de Babe Ruth en 1961.