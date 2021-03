Disney cambia fecha de Black Widow y aumenta steaming

en el mismo modelo híbrido que el estudio eligió para su estreno reciente de Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón).

Disney no ha revelado los datos de número de espectadores para Raya and the Last Dragon pero el martes dijo que su resultado fue exitoso.

El anuncio de hoy refleja nuestro enfoque para proporcionar opciones a los consumidores y servir a las preferencias en evolución de las audiencias, dijo Kareem Daniel, jefe de distribución de Disney. Al provechar al máximo una estrategia de distribución flexible en un mercado dinámico que está comenzando a recuperarse de una pandemia global, seguiremos empleando las mejores opciones para presentar la narrativa sin igual de The Walt Disney Company para fans y familias en el mundo.

La película de Pixar Luca omitirá los cines por completo. El 18 de junio debutará exclusivamente en Disney+. En diciembre, al anunciar una variedad ambiciosa de programación para streaming, la empresa sugirió que Disney+ sería la casa regular de Pixar, entre otras marcas.

En los próximos años Disney planea estrenar directamente en Disney+ no sólo todo un grupo de películas de Star Wars y Marvel sino 15 películas y 15 series de Pixar, animadas y con actores.

El estudio también pospuso los estrenos de Free Guy (Free Guy: Tomando el control) del 21 de mayo al 13 de agosto; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) del 9 de julio al 3 de agosto; Deep Water del 13 de agosto a enero de 2022; The King™s Man (King™s Man: El origen) del 20 de agosto al 22 de diciembre; y Death on the Nile (Muerte en el Nilo) del 17 de septiembre a febrero de 2022.

Casi la mitad de los cines estadounidenses están actualmente abiertos, pero muchos más se abrirán en las próximas semanas. Nueva York y Los Angeles, los dos mercados más grandes del país, permitieron recientemente que los cines reabrieran con aforo reducido. El martes Cineworld Group, propietario de la segunda cadena de cines del país, Regal Cinemas, dijo que sus salas reabrirán a comienzos de abril.

Algunos estudios han comenzado a adelantar, no posponer, algunas de sus películas más importantes, Paramount Pictures cambió A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio: Parte II) de septiembre a mayo 28.

Previamente Warner Bros. fijó un plan de estrenos en 2021 que, al igual que Disney con Black Widow, le da a los espectadores la opción de pagar para ver películas en casa o en cine. Todo el catálogo de Warner de 2021 debutará simultáneamente en su plataforma de streaming, HBO Max, y en cines.