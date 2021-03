Meryl Streep, Mary-Louise Parker hacen teatro vitual

Meryl Streep, Mary-Louise Parker, Audra McDonald, Kevin Klein, Carla Gugino y Keanu Reeves participarán en una nueva serie virtual de obras teatrales, mientras Broadway permanece cerrado.

La serie comienza el jueves con The Thanksgiving Play de Larissa FastHorse, dirigida por Leigh Silverman y con las actuaciones de Reeves, Bobby Cannavale, Heidi Schreck y Alia Shawkat.

La próxima obra, el 8 de abril, será Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous de Pearl Cleage, dirigida por Camille A. Brown y protagonizada por Debbie Allen y Phylicia Rashad.

También habrá funciones de Watch on the Rhine de Lillian Hellman, con Burstyn; Ohio State Murders de Adrienne Kennedy, con McDonald; Dear Elizabeth de Sarah Ruhl, con Streep y Kline; The Baltimore Waltz de Paula Vogel, con Parker; y The Sisters Rosensweig de Wendy Wasserstein, con Kathryn Hahn. Las fechas para estas obras aún están por anunciarse.

Los boletos cuestan 10 dólares por una obra individual o 49 por las siete. Las ganancias irán a The Actors Fund. La serie fue creada por Jeffrey Richards junto con Jacob Soroken Porter y Jim Glaub.

___

En Internet:

https://www.broadwaysbestshows.com