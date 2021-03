Policía responde a tiroteo en supermercado de Colorado

Las autoridades de Colorado respondieron el lunes a lo que describieron como un tiroteo en un supermercado.

Un hombre que acababa de salir de la tienda en Boulder, Dean Schiller, dijo a The Associated Press que escuchó disparos y vio a tres personas tendidas bocabajo, dos de ellas en el estacionamiento y una más cerca de la entrada. Señaló que no sabía si estaban respirando.

Un video publicado en YouTube muestra a una persona en el piso dentro de la tienda y a otras dos en el exteior, pero se desconocía la gravedad de sus lesiones. Al principio del video se escucha lo que parecen ser dos disparos.

Agentes de policía sacaron esposado a un hombre con el torso desnudo y con sangre corriéndole por la pierna.

Un helicóptero de un canal de televisión transmitió imágenes de vehículos y de agentes de la policía en el exterior del lugar, incluyendo equipos SWAT frente a la tienda King Soopers de Boulder, donde está la Universidad de Colorado. La ciudad se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Denver.

Se podían ver algunas ventanas rotas en la fachada de la tienda. Mediante un altavoz, las autoridades dijeron que el edificio estaba rodeado. Pidieron que el agresor saliera desarmado y con las manos en alto.

Un hombre que dijo que hacía sus compras en la tienda contó a KCNC-TV que escuchó una fuerte detonación, seguida de otra, y que para la tercera todo el mundo empezó a correr. Dijo que corrió junto con otras personas hacia la parte posterior del establecimiento, donde encontraron un área de empleados y que los trabajadores les dijeron cómo escapar.

Una ambulancia salió de la tienda, aparentemente llevando al hombre ensangrentado que fue retirado esposado. Imágenes de la televisión mostraban a los agentes sacando a las personas de la tienda.

Los periodistas de The Associated Press James Anderson y Colleen Slevin en Denver contribuyeron a este despacho.