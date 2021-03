El presidente ruso Putin recibirá vacuna contra coronavirus

también han sido aprobadas aunque no han completado los exámenes para garantizar su eficacia e inocuidad. Tales experimentos siguen en curso y hasta ahora no se ha informado de la eficacia de esas dos inoculaciones.

Hoy podemos decir con confianza... que las vacunas rusas son totalmente eficaces y seguras, declaró Putin. Es un éxito total de nuestros científicos y de nuestros especialistas.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, declinó divulgar cuál de las vacunas recibiría el mandatario, afirmando solamente que todas son buenas y eficaces.

Se le ha preguntado a Putin varias veces por qué no ha sido vacunado. En diciembre, el mandatario de 68 años indicó que la Sputnik V no era para personas de cierta edad, añadiendo todavía no están vacunando a gente como yo.

En ese entonces, se estaban aplicando vacunas sólo a las personas de entre 18 a 60 años, pero dos semanas después fueron autorizadas para los mayores de 60.

El mes pasado, el diario ruso Kommersant reportó que Putin deseaba ser vacunada a fines del verano o inicios del otoño. Según el diario, Putin dijo a directivos de medios de comunicación en una reunión a puertas cerradas que no deseaba hacerlo enfrente de las cámaras y que tenía que recibir otras vacunas primero.

El lunes, Peskov vaticinó que la vacunación de Putin probablemente no será un evento público.