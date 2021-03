Bukele dice que en El Salvador ganó la democracia

gobernará la mayoría de las alcaldías y controlará el Congreso.

Según los resultados oficiales, el partido Nuevas Ideas, que participa por primera vez en un proceso electoral, ganó 56 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, con lo cual tiene una mayoría de dos tercios. Ello significa que podrá elegir al nuevo fiscal general, a los magistrados de la Corte Suprema y al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en esencia todos aquellos que han criticado las acciones del gobierno de Bukele.

El mandatario hizo un llamado al diálogo con todas las fuerzas del país, y dijo que hablarán con organizaciones, académicos, analistas, empresarios, sindicatos, gremios y, sobre todo, con la población.

Pero no negociaremos con Arena (Alianza Republicana Nacionalista), FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y sus satélites. No por soberbia, sino porque ése fue el mandato del pueblo salvadoreño (en las urnas), no negociar con los mismos de siempre.

Según el escrutinio final, Arena ”que gobernó el país durante 20 años (1989-2009) y que ha mantenido el control de la mayoría de las alcaldías y ha controlado las decisiones del Congreso_, perdió más de la mitad de los curules, y de 37 diputados pasó a tener 14.

Por su parte, el partido FMLN de los exguerrilleros, que durante 10 años gobernó el país y se había mantenido como la segunda fuerza política con sus 23 diputados, apenas ganó pocos escaños.

La Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) tiene cinco diputados; el Partido Concertación Nacional (PCN), dos; los partidos Demócrata Cristiano (PDC), VAMOS y Nuestro Tiempo, uno cada uno.

Bukele arremetió contra los que dicen que la democracia está en peligro y que el país se encamina a una dictadura.

No hay nada más ilógico que decir que una democracia está en peligro porque se respeta la decisión del pueblo, expresada libremente en las urnas, manifestó.

Me pregunto: ¿De qué democracia hablan? De una democracia en donde ellos eligen a quienes deben ganar. Quiere decir que sólo les gustaba la democracia cuando ganaban los que les beneficiaban a ellos, agregó.

El partido Nuevas Ideas también gobernará 152 de los 262 municipios, Arena lo hará en 35, el FMLN en 30, GANA en 27, el PCN en 14; el PDC en tres y VAMOS en uno.

Nuevas Ideas se quedará con 14 escaños de los 20 en disputa para el Parlamento Centroamericano; Arena con tres; el FMLN con uno; el PCN, uno, y GANA uno.

A partir del 1 de mayo, la mayoría legislativa de Nuevas Ideas pondría fin a los obstáculos que ha enfrentado Bukele para la aprobación de sus iniciativas.