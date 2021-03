enunció este viernes a su cargo por motivos estrictamente personales y de salud.

En la víspera, Arce mantuvo un encuentro virtual con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con quien analizó el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia y la situación de la pandemia a nivel mundial. Días antes, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos realizaron el mismo pedido.

El expresidente Carlos Mesa, líder de la fuerza opositora en la Asamblea Legislativa consideró que es un abuso completo la forma en la que se trata a una exmandataria. "íñez no debía estar presa, está presa ilegalmente e injustamente, acusada de un delito que nadie ha cometido, que ella no ha cometido. No debería estar presa y pedimos su libertad, agregó.