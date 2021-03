Ecuador: renuncia segundo ministro Salud en menos de un mes

En medio de un escándalo y una investigación de la Fiscalía de Ecuador por la vacunación irregular de personas que no estaban en las listas oficiales de médicos y personal sanitario, renunció el viernes el ministro de Salud, el segundo funcionario en ese cargo que dimite en menos de un mes.

En una escueta carta Rodolfo Farfán señaló que dejaba el cargo, tras 18 días, por motivos personales, aunque la decisión se produjo dos días después que la Fiscalía allanara la sede del Ministerio de Salud en busca de las denominadas listas VIP (personas muy importantes) por presuntas irregularidades en el proceso de inmunización.

La vicepresidenta María Alejandra Muñoz expresó que no hay espacio para no dar toda la información completa sobre el plan de vacunación al tiempo que remarcó que no podemos permitir la vergonzosa escena que vimos hace una semana, de personas que se estaban vacunando por fuera de la fase que les corresponde.

El Ministerio de Salud se ha negado sistemáticamente a entregar a la Fiscalía la lista de quienes han sido vacunados, presuntamente altos funcionarios del gobierno y empresarios.

Agentes fiscales allanaron el miércoles las instalaciones del ministerio en busca de evidencia de que personas que no pertenecían a grupos prioritarios fueron inoculadas contra el nuevo coronavirus, mientras el organismo judicial aclaró que las pericias no impiden el proceso de inscripción y vacunación que se cumple en el país.

El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció a su cargo hace menos de un mes y de inmediato viajó a Estados Unidos en medio de un escándalo debido a que, entre los primeros vacunados, estaban presuntamente su madre y otros familiares.

Tras su dimisión se difundieron vídeos, fotografías y pruebas de que personas que no pertenecían a los grupos prioritarios -como médicos y personal sanitario- recibieron las dosis.

En Ecuador se ha vacunado a la mayoría del personal sanitario de hospitales públicos y privados, pero hay quejas de grupos de enfermeras y de médicos de zonas rurales que aún no han sido inmunizados.

A ello se sumaron las críticas por el mal funcionamiento de la página de internet promocionada por el gobierno para que los adultos mayores se inscriban para vacunarse.

Hasta ahora en Ecuador se han registrado más de 307.400 contagiados y 16.333 fallecidos por el nuevo coronavirus, según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.