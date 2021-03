Documental dramatiza y reorienta escándalo de universidades

ya han cumplido penas tras las rejas, algunas siguen aguardando sentencia. Entre éstas está Singer, quien se declaró culpable de cuatro delitos graves en 2019 y cooperó con los investigadores recaudando evidencia en contra de sus clientes.

Contactamos a todo el que pudiera estar relacionado con la historia, dijo Smith. Una de las únicas personas que nos respondió fue John Vandemoer.

Vandemoer, un entrenador del equipo de vela en la Universidad de Stanford, fue la primera persona sentenciada en el escándalo. Le dieron un día en prisión y una multa de 10.000 dólares. Stanford lo despidió.

Pero Vandemoer no recibió el dinero para él. Al hablar triste y cándidamente en el documental, describe cómo creyó que Singer estaba haciendo donativos aceptables para el programa de vela, del tipo que los departamentos deportivos y universidades buscan con regularidad. Con facilidad la figura más compasiva en la película, Vandemoer aparece como una persona posiblemente ingenua pero honesta que fue castigada por recaudar dinero para su empleador.

Las historias reales de crimen y estafa han sido una bendición para los servicios de streaming, con documentales sobre pasadas sensaciones de la prensa desde Amanda Knox hasta la fundadora de Theranos Elizabeth Holmes. Smith, quien dirigió la aclamada American Movie de 1999 antes de incursionar en el mundo de los comerciales, ha encontrado un nicho fértil en Netflix. Fyre fue vista por más de 20 millones de suscriptores en su primer mes, según la compañía. Y también fue producto ejecutivo de Tiger King.

Para Modine, la clave del éxito de Smith yace en su falta de juicio hacia los personajes.

En esa primera reunión en la que hablamos sobre el papel, no entendí por qué Chris me quería a mí. No pensé que me pareciera a Rick Singer y no me identifico con una persona que puede hacer este tipo de cosas, dijo el actor. Chris dijo que era realmente importante que hubiera algo en esta persona que fuera agradable o inteligente porque las personas a las que estaba embaucando son algunas de las personas más exitosas en el país.

