Tras su victoria en los Grammy, H.E.R. se dirige a los Oscar

artistas nominadas el mismo año tanto por su música como por su actuación.

Diane Warren recibió su 12ma candidatura al Oscar con Io Sí¬ de La Vita Davanti a Se (La vida ante sí, o en inglés The Life Ahead), que recibió el Globo de Oro el mes pasado. Comparte la nominación con la cantante italiana Laura Pausini.

Otras candidatas a mejor canción son Hear My Voice de la cantante de R&B Celeste para The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago), que coescribió con Daniel Pemberton, y Husavik de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ( Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga). Esta última fue escrita por el compositor y productor nominado al Grammy Savan Kotecha, quien trabaja de cerca con el maestro de la música pop Max Martin y ha creado éxitos para Ariana Grande, The Weeknd, Ellie Goulding y otros. Kotecha comparte su nominación con Fat Max Gsus y Rickard Gí¶ransson.

Al igual que Odom Jr., Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails fueron doblemente nominados, a mejor música original Mank y Soul. La candidatura por Soul la comparten con Jon Batiste. Reznor y Ross han ganado juntos múltiples premios, incluyendo un Oscar, Grammy, Emmy y Globo de Oro.

Los demás nominados a mejor música original son Terence Blanchard por Da 5 Bloods (5 sangres), Emile Mosseri por Minari y James Newton Howard por News of the World (Noticias del gran mundo).

La cantante de R&B nominada al Grammy Andra Day, más conocida por la canción Rise Up, fue nominada a mejor actriz por su interpretación de Billie Holiday en The United States vs. Billie Holiday.

Los Premios de la Academia, en su 93ra edición, se entregarán el 25 de abril en Los íngeles.