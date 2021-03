Obama reconoce influencia de su madre

El expresidente Barack Obama revela en un podcast de próxima publicación con el rockero Bruce Springsteen que eligió una carrera de servicio público en parte por su madre, una revelación que llega en el Mes de la Mujer.

Mi mamá era un poquito una librepensadora, dice Obama en el episodio del lunes de Renegades: Born in the USA de Spotify. The Associated Press recibió acceso a un fragmento del podcast.

La madre de Obama, Ann Dunham, era antropóloga y trabajó para mejorar las vidas de las personas pobres en Indonesia. Obama la calificó como una especie de romántica y no tan práctica y dijo que le inculcó un poco de eso.

Obama dijo a The Boss (como le dicen al rockero) que se sintió atraído por el servicio público en vez de un gran salario porque reconoció que el Sueño Americano era inalcanzable para muchos ciudadanos negros. Cuando pensé a qué debía aspirar no era ˜quiero ser un (político cómo) Jay Rockefeller™. Era ˜mira a John Lewis™.

Lewis, un ícono de la lucha por los derechos civiles, trabajó en la Cámara de Representantes federal por 17 periodos representando a Georgia y se convirtió en la consciencia del Congreso hasta su muerte el año pasado.

Él y el reverendo Martin Luther King Jr. trataron de hacer el mundo mejor, dijo Obama. Ese camino me parecía como si fuera algo que yo necesitaba hacer. Mi salvación estaba ahí.

El tema surge cuando Springsteen le pregunta a Obama, quien se graduó de la Universidad de Columbia y de la escuela de Derecho de Harvard, por qué eligió el servicio público cuando había puertas más lucrativas frente a él.

El episodio sobre dinero y Sueño Americano es el quinto de una serie de ocho y se titula Every Man for Himself: Money and the American Dream. La conversación se grabó en el estudio lleno de guitarras de Springsteen en Nueva Jersey. Ambos hablaron sobre sus orígenes humildes, temas de clase y hasta hay una canción, Springsteen interpreta su tema Atlantic City de 1982.

La relación entre el expresidente y el rockero comenzó cuando Springsteen dio conciertos a beneficio de la campaña presidencial de Obama. Pero llegó a conversaciones más profundas desde que Obama dejó la presidencia, dijo el exmandatario en el primer episodio.

En ese episodio ambos recordaron sentirse como desadaptados al crecer. En los episodios posteriores explorarán el racismo, la paternidad y el matrimonio.

