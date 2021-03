EEUU: Juez agrega otro cargo por asesinato en el caso Floyd

Un juez concedió el jueves la solicitud de los fiscales de agregar un cargo de asesinato en tercer grado contra el exoficial de policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd.

Peter Cahill, juez del condado Hennepin, restituyó el cargo después de que el exoficial Derek Chauvin no logró impedir el cargo en tribunales de apelación. Cahill había rechazado anteriormente la acusación porque no lo justificaban las circunstancias de la muerte de Floyd, pero un fallo de una corte de apelaciones en un caso no relacionado estableció nuevos fundamentos para ello.

Chauvin ya enfrenta además otras dos acusaciones por homicidio aunque con atenuantes. Expertos legales dicen que el cargo adicional ayudará a los fiscales porque dará a los jurados una opción más para condenar a Chauvin por asesinato.

La disputa sobre el cargo de asesinato en tercer grado giró en torno a la condena de otro exoficial de policía de Minneapolis por el asesinato de una mujer australiana, en un caso no relacionado con el de Chauvin. El tribunal de apelaciones confirmó recientemente la condena por asesinato en tercer grado de Mohamed Noor en la muerte a tiros de Justine Ruszczyk Damond en 2017, y el estado usó esa afirmación para argumentar que estableció una nueva justificación para el cargo en el caso de Chauvin.

Cahill estuvo de acuerdo en el precedente.

Me siento obligado por eso y creo que sería un abuso de discreción no conceder la moción, dijo.

Floyd fue declarado muerto el 25 de mayo después de que Chauvin, que es blanco, presionó su rodilla contra el cuello del hombre negro durante unos nueve minutos. La muerte de Floyd provocó fuertes protestas en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos, lo que abrió un debate nacional sobre el abuso policial y el racismo.

Por otra parte, este jueves se reanudará la selección del jurado. En dos días de proceso, solo se han sentado cinco jurados; el juez reservó al menos tres semanas para llenar el panel.