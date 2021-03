EEUU: No hay evidencia de que migrantes propaguen COVID

tienen actualmente una tasa de infección de cerca del 10%.

Muchas ciudades y grupos locales requieren de más asistencia conforme llegan más migrantes con la esperanza de una mejor oportunidad de ingresar a Estados Unidos con el nuevo gobierno.

En Del Río, un grupo sin fines de lucro llamado Val Verde Border Humanitarian Coalition recibió a casi 200 personas tan sólo en los primeros días de marzo, luego de recibir a más de 460 personas durante todo febrero. El grupo no cuenta con acceso a pruebas diagnósticas y depende de que la Patrulla Fronteriza les informe si alguna de las personas que les entregan presenta síntomas de infección, dijo Tiffany Burrow, directora de operaciones del grupo.

El doctor Ivan Melendez, la autoridad de salud en el condado Hidalgo, dijo que actualmente mueren unas 10 personas al día en lugar de 50. Criticó a Abbott por levantar el requerimiento del uso de mascarillas, pero dijo que la llegada de inmigrantes también es preocupante.

La realidad es que no se puede tener una llegada de miles de personas a tu comunidad durante una pandemia, aseveró.

El representante federal Henry Cuellar, demócrata por Laredo, Texas, criticó al gobierno de Biden por revertir demasiado pronto algunas de las medidas migratorias de la era de Trump y de tardarse en reabrir los centros de detención.

Una vez que eres presidente, eres responsable de los fracasos o eres responsable de los éxitos, dijo. Así son las cosas.

Pero Cuellar también trató de criticar a las personas que intentan invocar al miedo sobre los inmigrantes, en especial los niños.

Si le tienes miedo a un niño, a un niño de 7 años, entonces creo que también le tienes miedo a tu propia sombra, puntualizó.

____

Merchant reportó desde Houston. La periodista de The Associated Press/Report for America Acacia Coronado contribuyó a este despacho.