Lula critica a Bolsonaro; no aclara si será candidato

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente al mandatario actual Jair Bolsonaro el miércoles por los errores de su gobierno frente a la pandemia de COVID-19 y la economía, pero evitó dar pistas sobre si se presentará en la elección presidencial del año próximo.

En su primer discurso después que un juez anuló sus dos condenas el lunes, el dirigente izquierdista de 75 años, que gobernó de 2003 a 2010, dijo que es necesario impedir la reelección de Bolsonaro, pero añadió que la elección del candidato del Partido de los Trabajadores se realizará en el momento apropiado.

Tampoco se excluyó de la lista de posibles aspirantes.

No me tengan miedo, dijo Da Silva en conferencia de prensa en la sede del Sindicato Metalúrgico del que fuera líder en Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo. Sostuvo que a pesar de las divisiones se debe restaurar el diálogo político.

Este país no tiene gobierno, este país no se ocupa de la economía, de la creación de empleos, salarios, salud, el ambiente, la educación, la juventud, sostuvo.

Da Silva dijo que consultará a empresarios y políticos de la derecha sobre la lucha contra el COVID-19 y las prestaciones y creación de empleos por el gobierno durante la pandemia.

El expresidente, que se contagió el coronavirus durante un viaje a Cuba en diciembre, dijo que los brasileños no deben seguir lo que llamó las decisiones imbéciles de Bolsonaro durante la pandemia, que ha matado a casi 270.000 personas en Brasil hasta el momento.

El juez Luiz Edson Fachin, del Supremo Tribunal, anuló dos condenas de Da Silva con el argumento de que los juicios se realizaron en una jurisdicción que no correspondía. Esto significa que el fallo tal vez no afecte las condenas de poderosos empresarios y políticos implicados en la enorme investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato centrada en la empresa petrolera estatal Petrobras.

Fachin dijo en su fallo que los casos de Lula no están relacionados con Petrobras, el argumento que emplean los abogados del presidente desde hace años.

Encarcelado en abril de 2018, Lula no pudo participar en la elección que ganó Bolsonaro. Recuperó la libertad en noviembre de 2019 cuando la corte suprema falló que una persona solo puede ser encarcelada una vez que se han agotado todas las apelaciones.