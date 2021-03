Periodistas de AP pronostican quién ganará el Grammy

tendría chance aquí. Pero entonces recuerdo que Dua ganó el premio al mejor artista nuevo superando a H.E.R. y Luke Combs, y también se llevó el de mejor grabación dance el año pasado, lo que demuestra que los votantes realmente la aprecian. Aun así, Don™t Start Now no ganará esta vez. Mi cabeza me dice que Beyoncé recibirá su primer trofeo a la grabación del año, pero mi cuerpo me dice que Billie se llevará su segundo.

_________

CANCIí“N DEL AÑO (un premio al compositor)

Nominados: Black Parade, Beyoncé, Jay-Z, Derek Dixie, Denisia Andrews, Stephen Bray, Brittany Coney, Akil King, Kim Kaydence Krysiuk y Rickie Caso Tice; The Box, Roddy Ricch, Samuel Gloade, Larrance Dopson, Adarius Moragne, Eric Sloan y Khirye Anthony Tyler; cardigan, Taylor Swift y Aaron Dessner; Circles, Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk y Billy Walsh; Don™t Start Now, Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick y Emily Warren; Everything I Wanted, Billie Eilish y Finneas; I Can™t Breathe, H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas; If the World Was Ending, Julia Michaels y JP Saxe.

FEKADU: Simplemente cambien el nombre de esta categoría a El Premio de la Familia Eilish.

HALL: ¿Y dónde está Blinding Lights de The Weeknd?, me pregunto. Sin embargo, Black Parade es una celebración cinemática bien realizada que evoca la historia de la música negra. Incluso sin haber lanzado un álbum el año pasado, Beyoncé sigue dominando los Grammy y creo que tiene un mensaje resonante y oportuno.

_________

MEJOR ARTISTA NUEVO

Nominados: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion.

HALL: Aunque la música de Andress y Bridgers fue un bálsamo durante un año difícil, el monumento de Megan es imparable. La artista creó su primer álbum de larga duración, Good News, con éxitos de principio a fin y grandes colaboraciones en canciones como Hot Girl Summer con Nicki Minaj y apoyando a Cardi B en WAP. También usó su plataforma para pronunciarse sobre la violencia contra las mujeres negras. Esta semental ya ganó la carrera.

FEKADU: ¡No olvidemos que este año también recibió un disparo en el pie del rapero Tory Lanez! Así que la princesa del rap tendrá votos compasivos extra, y se merece este honor más que nadie.