"Las niñas" gana mejor película en unos Goya repartidos

Las niñas ganó el sábado el Premio Goya a la mejor película en una ceremonia marcada por la pandemia del coronavirus.

La ópera prima de Pilar Palomero, que narra la transición a la adolescencia de su joven protagonista en la España de los 90, conquistó cuatro galardones, incluyendo dirección novel, guion original y fotografía.

Adú, que partía como favorita con 14 nominaciones, se llevó cuatro galardones, entre ellos mejor director, para Salvador Calvo, y mejor actor revelación para Adam Nourou.

Akelarre, la cinta del argentino Pablo Agí¼ero sobre la persecución de brujas en el País Vasco a principios del siglo XVII, fue la más premiada de la noche, con cinco cabezones, pero mayormente en las categorías técnicas.

El Goya a la mejor película iberoamericana fue para El olvido que seremos, una producción de Colombia dirigida por el español Fernando Trueba que desbancó a La llorona (Guatemala), El agente topo (Chile) y Ya no estoy aquí (México), todas con aspiraciones de estar en los Oscar.

El premio a la mejor película europea, en tanto, fue para The Father ("El padre"), una producción británica-francesa protagonizada por Anthony Hopkins.

Patricia López Arnáiz y Jone Laspiur, las protagonistas de Ane, fueron reconocidas como mejor actriz protagonista y mejor actriz revelación, respectivamente, por su trabajo en esta cinta sobre la dificil relación entre una madre y su hija.

Mario Casas, que debutaba como nominado, se llevó el Goya al mejor actriz por No matarás.

La 35ta entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, conducida por el actor Antonio Banderas y la periodista María Casado, se realizó en el teatro Soho de Málaga sin público presente, mientras los nominados seguían el evento por videoconferencia desde sus casas.

Comenzó con un momento de silencio y estuvo plagada de menciones y homenajes a las víctimas de la pandemia, que ha azotado con fuerza a España y al sector de la cultura. Tras meses cerrados, los cines y teatros del país funcionan en algunas partes con aforo reducido.

En un reconocimiento a quienes combaten la pandemia en primera línea, la enfermera Ana María Ruiz fue la encargada de anunciar el premio más importante de la noche: el de mejor película.

El director Alejandro Amenábar y el actor Antonio de la Torre, encargados de entregar algunos premios, iniciaron sus intervenciones recordando a algunos amigos fallecidos a causa del COVID-19.

Entre otros premios, El año del descubrimiento obtuvo dos: mejor documental y mejor montaje. La película retrata las protestas por el desmantelamiento industrial en Cartagena, una ciudad del sur de España, en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla.

La cantante Rozalén se llevó el Goya a la mejor canción original por Que no, que no, de la película La boda de Rosa, y le dedicó el premio a todas las mujeres que, como la protagonista de la cinta, asumen el rol de cuidadoras.

Entre las reacciones de sorpresa y euforia al saberse ganadores destacó la de Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, responsables de la música original de Akelarre, que interpretaron una canción original a capela en vasco para sus agradecimientos.

Tras una intervención de Banderas para homenajear a los trabajadores del sector con menos visibilidad, desde conductores a taquilleros, figuras de renombre internacional como el puertorriqueño Benicio del Toro, los mexicanos Salma Hayek y Alejandro González Iñarritu, los estadounidenses Laura Dern y Robert de Niro, y la italiana Monica Bellucci realizaron apariciones en video para mostrar su apoyo al cine español.

Además de una orquesta, entre los pocos presentes en la platea del teatro, la argentina Nathy Peluso interpretó una versión de La violetera de Sara Montiel, Vanesa Martín puso voz al homenaje a los fallecidos de la industria en el último año, y Aitana cantó Happy Days are Here Again de Barbra Streisand.

Fue una gala mucho más rápida de lo habitual y sin apenas interrupciones.