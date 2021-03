Paramount+ ¿una montaña o un pequeño tope en el streaming?

atraigan a los espectadores. Pero su llegada relativamente tarde a un panorama competitivo y un aumento de 4 dólares con respecto a su predecesora, CBS All Access, podría hacerlo un producto difícil de vender.

Paramount+ tiene una montaña de retos frente a sí, dijo Tim Hanlon, director general de Vertere Group, haciendo referencia a la frase distintiva de Paramount+, Una montaña de entretenimiento. El famoso logotipo de Paramount incluye una montaña y el servicio de streaming recientemente presentó una campaña de comerciales con varios de los personajes de sus programas escalando una cima nevada.

En el último año y medio más y más servicios de streaming han debutado para retar el dominio del triunvirato de Netflix, Hulu y Amazon Prime. Disney+ comenzó a finales de 2019, seguida de HBO Max de WarnerMedia, y Peacock y Discovery+ de NBCUniversal.

De alguna manera ViacomCBS es una pionera; CBS, que entonces era una empresa aparte, debutó CBS All Access en 2014. El nuevo servicio agrega otros canales de Viacom Properties incluyendo Comedy Central, BET, MTV y Nickelodeon.

Pero Paramount+ podría tener un problema de marca, dijo Hanlon. La mayoría de la gente asocia el nombre de Paramount con el logo montañoso que aparece al comienzo de algunas películas. La mayoría de los consumidores no saben que Viacom, Paramount y CBS tienen a la misma empresa matriz, así que el equipo de marketing tiene un gran trabajo frente a ellos, dijo.

El precio podría ser otro asunto. El servicio sin comerciales que debuta el jueves es de 10 dólares al mes (79 pesos en México). El mismo precio que la versión sin anuncios de CBS All Access y 4 dólares más cara que CBS All Access con comerciales, aunque el nuevo servicio ofrecerá mucho más material, incluyendo noticias en vivo y deportes. Una versión con comerciales por 5 dólares al mes será lanzada en junio, pero no incluirá las estaciones locales en vivo de CBS que CBS All Access ofrecía. Showtime y BET+, propiedad de ViacomCBS, seguirán siendo servicios por suscripción por aparte.

A pesar de esto, el servicio tiene algunas ventajas potenciales ante otros. CBS All Access, Showtime y BET+ tienen ahora cerca de 30 millones de suscriptores, algunos de los cuales cambiarán a Paramount+. ViacomCBS proyecta que esos servicios llegarán a 65 millones de suscriptores para 2024, y la mayoría del crecimiento provendrá de Paramount+.

ViacomCBS planea aumentar su inversión en streaming, de 1.000 millones de dólares al año a por lo menos 5.000 millones de dólares anuales para 2024. Presentará 36 programas originales en 2021, incluyendo un programa derivado de 60 Minutes titulado 60 Minutes+, una serie documental sobre la realización de The Godfather (El padrino), una nueva versión de The Real World de MTV que reúne al elenco original de Nueva York de hace 30 años y una serie basada en películas, incluyendo Fatal Attraction (Atracción fatal) y Flashdance.

Viacom tiene realmente todos los bienes que necesitan para poseer un negocio floreciente, dijo Brian Wieser, presidente especializado en negocios mundiales de GroupM. Una inversión importante de programación original atrae a gente a la plataforma. Y una biblioteca bueno hace que la gente se quede. Si unes esas dos cosas puedes tener un servicio viable y exitoso.

Pero podría ser que no están dando pasos suficientemente atrevidos para destacar, dijo Colin Gillis, director de investigación en Chatham Road Partners. ViacomCBS dijo que algunas de las películas del estudio, incluyendo Mission: Impossible 7 y A Quiet Place Part II serán para su servicio de streaming Paramount+ después de 45 días en cines. Pero no es algo como lo que ha hecho HBO Max estrenando sus 17 películas en HBO Max el mismo día que son estrenadas en cines.

Ese tipo de estrategia, además de llegar tarde al mercado, se ve como un movimiento de ˜yo también™ dijo Gills. Si quieren actuar como un servicio de streaming segundón están haciendo un trabajo fantástico.