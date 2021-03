Pesquisa sobre agencia fronteriza UE deja dudas sin resolver

Una investigación sobre el papel de la agencia fronteriza y guardacostas de la UE en expulsiones automáticas de inmigrantes exoneró a Frontex de participar en la mayoría de los incidentes, aunque no pudo establecer lo ocurrido en cinco de los casos, según el reporte oficial sobre las acusaciones.

El reporte fue elaborado por un grupo especial de trabajo formado para investigar las acusaciones en medios de que empleados, barcos o aviones que trabajaban con Frontex participaron o estaban cerca en más de una docena de incidentes marítimos de expulsiones rápidas entre Grecia y Turquía el año pasado. Los hallazgos se abordarán el viernes en una reunión extraordinaria de la junta directiva de la agencia.

Frontex, que se encarga de patrullar las fronteras exteriores del bloque de 27 naciones, ha rechazado las acusaciones y afirma que su pesquisa interna no encontró pruebas que las sustentaran. Grecia, responsable de las operaciones de coordinación con Frontex en su territorio, también negó los reportes sobre que sus agentes de frontera habían expulsado a gente.

Las expulsiones o devoluciones automáticas implican impedir que la gente entre en un país en el que pueda pedir asilo. Van en contra de los acuerdos de protección de refugiados, que establecen que no debe devolverse a la gente a un país donde su vida y su seguridad puedan correr peligro debido a su raza, religión, nacionalidad o corriente política. También van en contra de las leyes y protocolos de la UE.

El grupo de trabajo exoneró a Frontex en ocho casos, pero dijo que en cinco no ha sido posible resolver por completo los incidentes más allá de la duda razonable, según parte del reporte restringido, con fecha del 1 de marzo y al que tuvo acceso The Associated Pres.

Los investigadores no pudieron determinar si las personas afectadas en cinco de los casos habían sido recogidas por autoridades turcas o habían llegado a salvo a territorio griego. No hay indicios de que nadie muriera, desapareciera o resultara herido en conexión con esos incidentes, señaló el informe.

La pesquisa realizada por expertos de siete países europeos y la Comisión Europea comenzó semanas después de que se publicara en octubre una investigación conjunta sobre expulsiones colectivas realizada por los medios Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD y TV Asahi.