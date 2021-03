Polonia: absueltas activistas por usar bandera LGBT en santa

desde el siglo XIV.

Podlesna dijo a la web de noticias Onet que la existencia de una provisión en el código penal deja una puerta abierta para utilizarla contra gente que piensa un poco diferente.

Sigo preguntándome como el arco iris, un símbolo de diversidad y tolerancia, ofende esos sentimientos. No puedo entenderlo, especialmente porque no soy creyente", señaló Podlesna.

Si Podlesna y las otras dos activistas, Anna Prus y Joanna Gzyra-Iskandar, hubiesen sido declaradas culpables podrían haber enfrentado penas de hasta dos años de cárcel.

Un grupo de defensa de los derechos LGBT, Love Does Not Exclude (El amor no excluye), celebró el fallo como un gran avance".

Este es un triunfo para el movimiento de resistencia LGBT+ en el país más homófobo de la Unión Europea", afirmó.