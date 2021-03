Con orgullo y respeto Cynthia Erivo interpreta a Aretha

ecibió una llamada de los productores de la serie de National Geographic Genius: Aretha.

Dije, ˜¿cómo?™, contó Erivo. En mi cabeza pensé ˜hay otra película que están haciendo y estoy emocionada de verla. ¿De qué se trata esto?™

NatGeo ya ha hecho series sobre Albert Einstein y Pablo Picasso, y quería enfocarse en la vida de Franklin, quien murió en 2018 siendo una de las más grandes cantantes de todos los tiempos.

Cuando Erivo, de 34 años, se reunió con los productores, tuvo una pequeña epifanía.

No se escuchaba otra cosa en el hotel, era sólo música relajada, dijo. Y de pronto ˜Day Dreaming™ empieza a sonar cuando me siento y pienso, ˜¿soy la única que se dio cuenta de eso?™

Era como, ˜o lo planearon o alguien está tratando de decirme algo™, agregó riendo, con una gran sonrisa.

Dos años después interpreta a la Reina del Soul en la serie de ocho episodios que se estrena el 21 de marzo. Respect, una película sobre Franklin protagonizada por Jennifer Hudson, se estrena en agosto.

En una entrevista con The Associated Press, la ganadora del Tony, el Emmy y el Grammy, quien fue nominada a un Oscar por su interpretación de Harriet Tubman, contó cómo conoció a Franklin y habló de su experiencia interpretando a ídolos reales en la pantalla, entre otros temas. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Qué significa Aretha para ti?

ERIVO: Ella lo es todo para mí. Como cantante, realmente creo que es mi trabajo comunicar y contar las historias que a veces le cuesta contar a la misma gente... Aretha hacía eso con los ojos cerrados. Tenía una forma maravillosa de comunicar las coas que le habían pasado, a través de las canciones.

AP: Ella sabía cómo hacer que una canción de otro sonara como suya.

ERIVO: Totalmente y es muy especial. No sólo tomaba la canción y la volvía suya, tomaba la canción y a uno se le olvidaba que era de alguien más. Eso para mí es algo realmente especial que ella podía hacer. No sé si la gente sabe que Respect no fue suya primero.

Ella encuentra mensajes en las canciones, en la música, que uno no se percataba que estaban ahí. No sé cómo, pero ella siempre lograba encontrar la manera de entrar a una canción que uno no sabía que existía. Sé que esta quizá no sea una opinión popular, pero cuando hizo su versión de Rolling in the Deep de (Adele) yo pensé, ¡Oh! nunca había escuchado esta canción así. Nunca me imaginé esta canción así. En ese momento, debido a que ella era una mujer mayor cantando esa canción, pensé en todas las experiencias que debió haber tenido para llegar ahí. Ahora la escucho con su voz. Ella era única, realmente.

AP: ¿Tuviste oportunidad de conocerla?

ERIVO: La conocí por primera vez cuando vino a una función de The Color Purple (El color púrpura). Yo no sabía que estaba ahí. Cuando la vi, me sentí como una idiota porque estaba en shock. Ahí estaba la señorita Aretha Franklin de pie frente a mí y yo acababa de dar un espectáculo en su presencia, por Dios. ¿Cómo hago esto? Ella fue divertida y adorable. Me cantó el último verso de I™m Here. Fue un momento en el que me tuve que controlar por la emoción. Pensaba, esto está pasando de verdad. Fue Ella era maravillosa. Cuando conoces a alguien así no crees que recordará tu cara. La volví a ver en los Premios del Centro Kennedy. Yo estaba cantando y ella me recordó y me dijo, eres la chica en la obra de teatro. Tú puedes cantar. Y yo le respondí, Sí, esa era yo. Muchas gracias. Recuerdo que ella iba vestida de rojo. Lo que más me gustó de ese día es que, cuando vi la grabación de todo, cuando finalmente se transmitió, durante mi actuación mostraron a Aretha y ella estaba cantando con los ojos cerrados.

AP: ¿Qué opinas de la gente que dice Cynthia no se parece a Aretha?

ERIVO: No, de la misma manera que Diana Ross no se parecía realmente a Billie Holiday pero hizo un trabajo increíble en Lady Sings the Blues (El ocaso de una estrella)... No creo que nadie se parezca a Aretha. Si encuentras a alguien que se vea como Aretha pero no puede hacer el trabajo, no puede cantar, entonces tienes un problema. Prefiero tener a alguien que no luzca como ella pero que me pueda transmitir su esencia.

AP: ¿Te emociona ver la versión de Jennifer Hudson?

ERIVO: Sí. Sé que ellas eran muy cercanas y sé que tuvieron esa conversación. Esto es algo que ella soñaba hacer. Me emocionará verla.

AP: ¿Cómo se siente interpretar a ídolos reales en pantalla?

ERIVO: Es un gran honor, es parte de lo que quería hacer en mi vida, poder contar las historias de mujeres que no tuvieron oportunidad de contarlas y que merecen ser contadas. Entre más lo pueda hacer, ya sea Harriet, Aretha o una mujer desconocida... Quiero seguir poniendo esas historias al frente porque merecen ser contadas.