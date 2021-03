Inicia el año escolar en Chile en forma remota y presencial

El año escolar comenzó el lunes en Chile a pesar del llamado de los profesores a no mandar a los estudiantes a las escuelas porque, afirman, no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales.

El presidente Sebastián Piñera sostuvo que el retorno a clases presenciales será voluntario, gradual, flexible y seguro y ante las quejas de los docentes aseguró que en apenas dos semanas más de la mitad de los 513.000 profesores y trabajadores de la educación ya se han vacunado.

El mandatario reiteró que la falta de clases presenciales no sólo afecta la calidad de la educación... también aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos.

Marcela Mesa, mamá de Román Catalán, de seis años, llevó temprano a su hijo a la escuela Patricio Mekis, de la comuna rural de Padre Hurtado. Yo quería que entrara al colegio ya que en la casa se notó el cambio en su sociabilidad con las personas, dijo la mujer a The Associated Press.

Agregó que el niño no quería salir de su habitación por miedo al contagio, por lo que decidimos tomar los resguardos y enseñarle a cuidarse para que pudiera asistir hoy a clases.

El Ministerio de Educación espera que el 40% de los 9.500 colegios chilenos en los que estudian 3,5 millones de alumnos retornen a clases en las próximas dos semanas.

En un balance preliminar de la jornada, Carlos Díaz, presidente del gremio que agrupa a los 250.000 profesores chilenos, dijo que el 90% de las escuelas públicas está comenzando telemáticamente y estimó en un 5% los estudiantes que retornaron presencialmente el lunes.

El inicio del año escolar estuvo en duda hasta la semana pasada, cuando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y expertos en el área manifestaron la urgencia de retomar las clases presenciales mientras los profesores condicionaron el regreso a que los 513.000 maestros y auxiliares estuvieran vacunados contra el nuevo coronavirus. La inmunización de los maestros comenzó 15 de febrero y hasta el jueves de la semana pasada habían recibido la primera dosis unos 8.000.

El dirigente de los profesores insistió el lunes que claramente no hay condiciones para el regreso de clases presenciales. La víspera, a través de un vídeo subido al sitio web del Colegio de Profesores, enfatizó que el llamado es no enviar a los niños, a los estudiantes a las escuelas hasta que no estén las condiciones.

Díaz añadió que en caso de cualquier contagio, cualquier muerte, la responsabilidad será del Ministerio de Educación y del gobierno de Sebastián Piñera.

Los últimos días el país ha registrado más de 4.200 contagios diarios. Estamos en una situación epidemiológica bastante compleja, señaló el lunes el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza. Entre enero y febrero hubo más de 200.000 nuevos infectados, el doble que entre noviembre y diciembre.

Como en la mayoría de los países de la región, el año pasado en Chile las clases fueron remotas. Un reciente estudio de la Agencia de Calidad de la Educación estableció que en algunas asignaturas del bachillerato, como lenguaje, el rendimiento bajó casi a la mitad.

Una fuerte polémica entre el ministro Figueroa y el líder de los maestros fue superada por la intervención de la presidenta del Colegio Médico, Izquia Siches, y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que lograron que ambas partes cedieran en sus posiciones: el gobierno consiguió que se abran todas las escuelas el lunes y los profesores que sea la comunidad escolar -profesores, padres, alumnos- la que fije el momento del regreso presencial.

En Chile el 53% de las escuelas son particulares subvencionadas por el Estado; el 40% son públicas y gestionadas por las municipalidades y el 7% son privadas.

Además, el líder de los educadores reiteró la demanda de regresar físicamente cuando las comunas estén en fase 4, que considera mayores aforos que van de la mano con mejores índices sanitarios. De las 346 comunas o grandes barriadas chilenas, sólo un puñado están esa etapa.

Las universidades chilenas planifican desarrollar el primer semestre mayoritariamente de forma remota.

Hasta el viernes en Chile se habían vacunado 3,2 millones de personas, el 17% de los 19 millones de chilenos. El gobierno espera vacunar a 15 millones durante el primer semestre. El país sudamericano registra casi 829.000 infectados y más de 20.000 fallecidos.