Jane Fonda: Hollywood necesita mayor diversidad

Así como lo ha hecho a lo largo de su vida, Jane Fonda usó la plataforma de los Globos de Oro al aceptar el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria para pronunciarse sobre asuntos más profundos, llamando a una mayor diversidad en Hollywood y elogiando a la comunidad de narradores.

Ataviada en un traje blanco de dos piezas, Fonda levantó el trofeo sobre su cabeza el domingo antes de alabar a los realizadores por su papel vital en tiempos difíciles. Dijo que las historias nos permiten tener empatía, reconocer que por toda nuestra diversidad todos somos humanos.

Somos una comunidad de narradores, ¿verdad?, y en tiempos turbulentos como estos, desgarrados por la crisis, la narrativa siempre ha sido esencial, dijo Fonda.

La actriz y activista de 83 años hizo llamó a los líderes de Hollywood a que traten de expandir esa carpa para más voces diversas.

Fonda dijo que existe otra historia que hemos temido ver y escuchar de nosotros mismos en esta industria, sobre cuáles voces respetamos y elevamos y cuáles desconectamos, a quién se le ofrece un puesto en la mesa y quién se queda fuera de las salas donde se toman las decisiones.

Su discurso de aceptación le mereció aplausos de Viola Davis, Glenn Close y Andra Day, quien ganó el Globo a la mejor actriz en una película de drama por su papel en The United States vs. Billie Holiday.

Fonda fue una de las pocas homenajeadas que aceptó el premio en persona en la ceremonia en Beverly Hills, California.

En un video pregrabado, Ted Danson la calificó como segura e independiente y la actriz de Captain Marvel Brie Larson se refirió a ella como una superheroína de la vida real. Kerry Washington y Laverne Cox también le rindieron homenaje con un video que mostraba a Fonda en su papel de activista así como en algunos de sus papeles aclamados, como Klute (El pasado me condena), Coming Home (Regreso sin gloria) y The Electric Horseman (El jinete eléctrico).

Tina Fey y Amy Poehler le entregaron el premio a la trayectoria. Fey, quien actuó con Fonda en la película de 2014 This is Where I Leave You (Hasta que la muerte los juntó), la llamó una estrella de cine abierta, generosa y trabajadora.

El Premio Cecil B. DeMille se otorga anualmente a un individuo que haya tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento.

Agasajados previos incluyen a Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand, Sidney Poitier y Lucille Ball.

Fonda es miembro de una de las familias de actores más distinguidas de Estados Unidos. Es la hija del ganador del Oscar Henry Fonda, quien murió en 1982, y hermana de Peter Fonda, fallecido en 2019.

Él hubiese estado muy orgulloso de mí, dijo entre bambalinas sobre su padre. Siento que él está aquí. Siento su espíritu.

Fonda tuvo impacto fuera de la pantalla al crear organizaciones para apoyar la igualdad de las mujeres, prevenir el embarazo adolescente y mejorar la salud adolescente. También lanzó un video de ejercicios en 1982 y se mantuvo activa en causas políticas liberales.

Fonda, de 83 años, ha sido nominada a cinco Oscar y ha ganado dos, por el thriller Klute y el compasivo drama antibélico Coming Home. Entre otras de sus películas prominentes están The China Syndrome (El síndrome de China), The Electric Horseman (El jinete eléctrico) con Robert Redford, y 9 to 5 (Cómo eliminar a su jefe) con Lily Tomlin y Dolly Parton. Actualmente protagoniza la serie de Netflix Grace & Frankie.

Fonda adquirió notoriedad en la década de 1970 cuando viajó al norte de Vietnam durante el apogeo de las protestas contra la Guerra de Vietnam y posó junto a un cañón antiaéreo. Fue duramente criticada por su decisión de tomarse esa foto, por la que recibió el apodo de Hanoi Jane, y se disculpó por sus acciones en repetidas ocasiones.

En 2014 recibió un premio a la trayectoria del Instituto de Cine Estadounidense (AFI, por sus siglas en inglés). Lanzó el IndieCollect™s Jane Fonda Fund for Women Directors, una organización dirigida a apoyar la restauración de películas dirigidas por mujeres de todas partes del mundo.

En 2019, fue arrestada en el Capitolio estadounidense mientras se manifestaba pacíficamente sobre el cambio climático, en una serie de protestas llamadas Fire Drill Fridays.

Para su 80mo cumpleaños, recaudó un millón de dólares para cada una de sus fundaciones, la Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential y la Women™s Media Center. También es parte de la junta directiva e hizo un donativo de un millón de dólares a Donor Direct Action, un grupo que apoya las organizaciones de mujeres al frente para promover la igualdad.

Su libro What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action (¿Qué puedo hacer?: Mi camino de la desesperación climática a la acción), publicado el año pasado, detalla su trayecto personal en Fire Drill Fridays.