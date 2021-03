Norman Lear acredita su longevidad a la risa y su familia

que Carol Burnett, dijo el guionista, director y productor en un video transmitido remotamente desde su sala. Lució solemne vestido de traje, pero su característico sombrero blanco le daba un toque pícaro.

He tenido una vida de socios, artistas, asociaciones y talentos creativos por los que estaré eternamente agradecido, expresó, agregando que sin ellos sería un Norman Lear completamente diferente aquí esta noche con ustedes.

Su primera sociedad, con Ed Simmons, lo llevó a trabajar con Dean Martin y Jerry Lewis en The Colgate Comedy Hour. También trabajaron en The Martha Raye Show.

Esas series de la década de 1950 lanzaron una carrera que incluyó las exitosas comedias Maude, Good Times, The Jeffersons y One Day at a Time, esta última relanzada en 2017 por Lear y un nuevo equipo de productores, pero esta vez enfocándose en una familia latina.

A los 98 años, él sigue haciendo televisión y causando problemas, dijo la actriz y comediante Wanda Sykes al presentar el homenaje a Lear en los Globos.

Sus programas abordaron el racismo, el feminismo y otros temas sociales que habían sido tabú en la TV estadounidense antes de que Lear y su entonces socio Bud Yorkin estrenaran All in the Family. Lear fue activo políticamente fuera de la pantalla y como un defensor de la responsabilidad cívica, incluso comprando una copia de la Declaración de Independencia para una gira nacional del documento.

Ha recibido una gran cantidad de reconocimientos. Fue parte del grupo inaugural incorporado al Salón de la Fama de la Academia de la Televisión en 1984, ganó seis premios Emmy, el Premio Peabody a la Trayectoria y la Medalla Nacional de las Artes.

El domingo, dijo que su familia ha sido fundamental en su vida y saludó a su esposa de tres décadas, Lyn Davis Lear, así como a sus cinco hijas y un hijo, de entre 25 y 74 años, y a sus cuatro nietos.

A mis casi 99 años, puedo decirles que nunca he vivido solo. Nunca he reído solo. Y eso tiene mucho que ver con que yo esté aquí hoy, dijo Lear, quien nació en julio de 1922.

El Premio Carol Burnett se otorga anualmente a un individuo que ha hecho contribuciones excepcionales a la televisión, dentro o fuera de la pantalla. La primera en recibirlo fue la propia Burnett, en 2019, y luego Ellen DeGeneres en 2020.