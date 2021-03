"Nomandland", "Borat", "The Crown" triunfan en Globos de Oro

fueron nominadas a mejor película. Fey y Poehler no esperaron para abordar el asunto.

Miren, mucha basura fue nominada, pero eso sucede, dijo Poehler. Sin embargo, un número de actores negros y proyectos liderados por negros fueron ignorados.

En la siguiente media hora de la emisión, que se transmitió por NBC, miembros de la asociación de prensa también aparecieron para prometer un cambio. Reconocemos que tenemos trabajo que hacer, dijo la vicepresidenta Helen Hoehne. Debemos tener periodistas negros en nuestra organización.

Las circunstancias por la pandemia también permitieron momentos íntimos que de otro modo no hubieran sido posibles. Mark Ruffalo aceptó remotamente el premio al mejor actor en una serie limitada por I Know This Much Is True con sus hijos celebrando atrás y su esposa, Sunrise Coigney, sentada a su lado.

Lee Isaac Chung, guionista y director del tierno drama sobre una familia coreana-estadounidense Minari (que la HFPA calificó de inelegible para su premio mayor debido a que está mayormente hablada en coreano también desatando críticas), aceptó el premio a la mejor película en lengua extranjera mientras su hija lo abrazaba. Ella es la razón por la que hice este filme, dijo Chung.

˜Minari™ es sobre una familia. Es una familia que trata de aprender un idioma suyo propio. Va más allá de cualquier lengua estadounidense o extranjera. Es una lengua del corazón, dijo Chung. Yo mismo estoy tratando de aprenderla y transmitirla.

John Boyega, ganador del premio al mejor actor de reparto por su trabajo en la antología de Steve McQueen Small Axe, levantó la pierna para mostrar que llevaba pants bajo una elegante chaqueta blanca. Jodie Foster (The Mauritanian) ganó uno de los Globos más sorpresivos, a mejor actriz de reparto en una película, sentada junto a su esposa Alexandra Hedison con su perrito Ziggy en el regazo.

Jane Fonda, homenajeada con el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine, habló apasionadamente sobre expandir la gran carpa del entretenimiento para todos. El arte siempre ha sido no sólo un paso en la historia, sino que ha marcado el camino, dijo Fonda. Así que seamos líderes.

Entre otros premios, Soul de Pixar ganó mejor cinta animada, Rosumund Pike mejor actriz en una película musical o de comedia por I Care a Lot, y Aaron Sorkin mejor guion por Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago). Paramount Pictures le vendió a Netflix la película, una de las favoritas en la categoría de drama, el verano pasado debido a la pandemia. Netflix nos salvó la vida, dijo Sorkin.

Los Globos de Oro se entregaron en la fecha original de los Premios de la Academia, que en vez serán el 25 de abril.