Pausini gana su 1er Globo de Oro como coautora de Io Sí¬

Laura Pausini recibió el domingo su primer Globo de Oro, a la mejor canción original, como coautora de Io Sí¬, tema central de la película La vita davanti a sé (La vida ante sí) protagonizada por Sophia Loren.

Me siento tan orgullosa. Muchísimas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Siento toda la piel erizada, dijo Pausini al aceptar el reconocimiento desde su casa en Italia. Grazie mille, agregó en su idioma natal.

La cantante, que además interpreta la canción, compartió el honor con la veterana compositora estadounidense Diane Warren y el cantautor italiano Niccolí² Agliardi. La vita davanti a sé, titulada en inglés The Life Ahead y dirigida por el hijo de Loren, Edoardo Ponti, también estaba nominada a mejor película en lengua extranjera.

Actualmente disponible en Netflix, el filme sigue a Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba.

Pausini asumió la tarea de traducir la letra escrita en inglés por Warren, que terminó grabando en cinco idiomas para darle mayor difusión a su mensaje: Seen en inglés, Yo sí en español, Eu sim en portugués y Moi si en francés, además de la versión italiana que aparece en la cinta y que además está entre las precandidatas a los Premios de la Academia (el 15 de marzo se sabrá si es nominada).

Por el Globo de Oro competía con Fight for You, de Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro); Hear My Voice, de The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago); Speak Now, de One Night In Miami (Una noche en Miami...), y Tigress & Tweed, de The United States vs. Billie Holiday (Los Estados Unidos contra Billie Holiday).

En una entrevista con The Associated Press en noviembre, poco antes del estreno de la película, Pausini dijo que para ella era crucial que la canción reflejara la calidad humana de la cinta, que además marcaba el primer largometraje de Loren en una década.

Es muy importante porque la canción llega en un momento específico de la película y mi voz, la canción, es la voz de Sophia que le canta a Momo, dijo la cantante. Algunas cosas se pueden decir de varias maneras y la película es tan emocionante que también las letras en italiano tenían que ser muy emocionantes.

Aunque conocía a Loren desde hace muchos años, Pausini contó que fue Warren, la ganadora de premios Grammy, Emmy y Globos de Oro nominada a 11 Oscar, quien la contactó y le envió el tema en inglés con la idea de que lo tradujera y grabara en italiano.

Cuando vi la película y acepté el proyecto, porque me ha gustado tantísimo el significado, empecé a trabajar sobre eso. Imagínate que es algo muy nuevo para mí, aunque ya había hecho una canción algunos años atrás para una película de Kevin Costner y Robin Wright, pero era una canción en inglés que ya estaba escrita, no había hecho nada de composición, dijo sobre One More Time, el tema que grabó para Message in a Bottle (Mensaje de amor) de 1999.

En este caso le dije al director y a Sophia que yo quería ponerme al 100% como esclava de todo el proyecto, y he trabajado mucho sobre las palabras en italiano porque la métrica en inglés es muy corta respecto a italiano y yo no quería hacer un trabajo medio, agregó.

Los Globos de Oro, en su 78va edición, se transmitieron desde locaciones en Beverly Hills y Nueva York, con los nominados y ganadores apareciendo en video de manera remota.