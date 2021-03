En pantalla dividida, Fey y Poehler inauguran Globos de Oro

fueron nominadas a mejor película.

Con la HFPA potencialmente luchando por su vida en Hollywood, los Globos del domingo fueron en parte una gira de disculpas. Fey y Poehler no esperaron para abordar el asunto.

Miren, mucha basura brillosa fue nominada, pero eso sucede, dijo Poehler. Pero un número de actores negros y proyectos liderados por negros fueron ignorados.

En la siguiente media hora de la emisión por NBC, miembros de la asociación de prensa también aparecieron para prometer un cambio.

Reconocemos que tenemos trabajo que hacer, dijo la vicepresidenta Helen Hoehne. Debemos tener periodistas negros en nuestra organización.

El actor dos veces nominado Sterling K. Brown, quien presenta el domingo, dijo en una publicación en Instagram que tener una multitud de presentadores negros no los absuelve de su falta de diversidad.

87 personas ejercen un poder tremendo, dijo Brown. Para cualquier cuerpo gobernante de una ceremonia de premios actual en Hollywood, tener tal falta de representación de votantes ilustra un nivel de irresponsabilidad que no debe ignorarse.

El espectáculo, que se postergó dos meses de su fecha usual en enero, prometió poco del glamur que hace de los Globos uno de los eventos más banales y pomposos del año. Debido a la pandemia, no hubo desfile de estrellas por la alfombra roja afuera del Beverly Hilton.

Pero los Globos han persistido debido a su popularidad (es la tercera gala de premios más vista, después de los Oscar y los Grammy), su rentabilidad (NBC pagó 60 millones de dólares por los derechos de transmisión en 2018) y porque sirve como una importante plataforma de mercadotecnia para las películas en competencia y aspirantes al Oscar. Eso sería especialmente cierto este año en que la pandemia ha afectado el ritmo de promoción normal en una temporada de premios virtual carente del usual frenesí.

Los Globos se entregan en la fecha original de los Premios de la Academia, que en vez serán el 25 de abril.

Netflix llega con 42 nominaciones, incluyendo seis para Mank de David Fincher, y The Crown también encabeza el apartado de TV con seis menciones. The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) de Aaron Sorkin, también un estreno de Netflix, les sigue cin cinco candidaturas.