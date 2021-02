"Borat" podría triunfar en unos Globos de Oro diferentes

la secuela de Sacha Baron Cohen podría emerger como una gran ganadora. Cohen, quien ganó un Globo de Oro por su actuación en la primera cinta de Borat, está nominado tanto por la segunda película como por su papel en The Trial of the Chicago 7.

La Llorona de Jayro Bustamante, una reflexión sobre las heridas del conflicto vivido en Guatemala durante la década de 1980 que reclama la verdad para los crímenes de la guerra civil, podría a darle a Guatemala, y Centroamérica, su primer Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera.

Y la cantante italiana Laura Pausini igualmente compite por primera vez como coautora de la canción Io Sí¬ de la película The Life Ahead (La vita davanti a sé), protagonizada por Sophia Loren.

Lin-Manuel Miranda, y Hamilton, también están postulados.

Jane Fonda, ganadora de siete Globos de Oro, recibirá el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine, mientras que Norman Lear será homenajeado con el Premio Carol Burnett por su amplia carrera en la televisión.