"Blinding Lights" y otros éxitos desairados por los Grammy

Billboard ha nombrado 63 canciones No. 1 del año. De ellas, sólo 18 no han sido nominadas al Grammy. Veintiocho de las 45 canciones No. 1 nominadas han ganado el Grammy, que actualmente tiene 84 categorías.

Y sólo cinco No. 1 del año han recibido gramófonos tanto a la canción como a la grabación del año: Rolling In the Deep de Adele en 2012, Bette Davis Eyes de Kim Carnes en 1982, The First Time Ever I Saw Your Face de Roberta Flack en 1973, Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel en 1971, y Nel Blu Dipinto di Blu (Volare) de Domenico Modugno en 1959.

Aniello dijo que una de las razones por las que una canción no sería nominada al Grammy podría estar relacionada con las políticas de su sello discográfico.

Cuando uno se pregunta por qué Hanging by a Moment no fue postulada, dijo: Ese año estábamos en DreamWorks y fue ˜I™m Like a Bird™ de Nelly Furtado, esa fue la canción que el sello decidió apoyar para un Grammy. El exitoso primer sencillo de Furtado, que estuvo en el Top 10, ganó el premio a la mejor interpretación pop vocal femenina y fue nominado a canción del año. Furtado también compitió por los honores al mejor artista nuevo y mejor álbum pop vocal.

Las reglas del Grammy establecen que sólo porque una canción es la más escuchada del año no merece automáticamente una candidatura. Eso significa que su posición en las listas de popularidad, difusión radial o reproducciones de streaming no son parte del proceso de votación. El cuerpo de votantes de la academia incluye a artistas, productores, compositores e ingenieros.

Es un premio de la industria, explicó Jackson Jr. No necesariamente se basa sólo en el voto popular. Se basa en gente que piensa que tiene los méritos para ganar.

Aniello, quien produjo los discos de Bruce Springsteen Wrecking Ball, High Hopes, Western Stars y Letter to You, dijo que aunque The Boss ha ganado 20 Grammy, nunca ha sido en categorías tan grandes como grabación o álbum del año pese a ser uno de los músicos más venerados.

Es raro, dijo. Para mí, los Grammy no tienen sentido.