Paul McCartney publicará autobiografía en noviembre

nunca antes visto, que también lo convierte en un archivo visual único de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, de acuerdo con el anuncio del miércoles.

McCartney suele ser más aclamado por sus melodías que por sus letras, pero ha escrito algunas de las canciones más citadas de la historia reciente como Let It Be, Hey Jude y Eleanor Rigby. Muldoon dijo en un comunicado que sus conversaciones en años recientes conforman una noción por la que habíamos sólo conjeturado que Paul McCartney es una figura literaria mayor que hace uso de y extiende la larga tradición de la poesía en lengua inglesa.

Muldoon es conocido por colecciones de poesía como Moy Sand and Gravel y Horse Latitudes, y tiene antecedentes musicales. Ha tenido presentaciones de lectura en voz alta acompañado por el colectivo musical Rogue Oliphant y publico un libro sobre letras de rock, The Word on the Street; además de colaborar con la canción que da título al álbum de Warren Zevon My Ride™s Here. Incluso mencionó a McCartney en el poema Sideman:

Seré el McCartney de tu Lennon/ Lenin de tu Marx/ Jerry de tu Ben &/ Lewis de tu Clark, escribió.